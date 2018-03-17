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Ümit Özat: Bulunduğumuz noktayı kimse hayal edemezdi!
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ÜMİT ÖZAT: BULUNDUĞUMUZ NOKTAYI KİMSE HAYAL EDEMEZDİ!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 1-1 biten Teleset Mobilya Akhisarspor maçına ilişkin "İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." dedi.

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Özat, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak." diye konuştu.



Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor’u kutluyorum tam bir deplasman takımı. İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." ifadelerini kullandı.

Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti:



"Takım, Karabük’ten bile gerideydi. Kimin kolay maçı var, her takım zor maç oynayacak. 21 puanlı Konyaspor’un ümidi var, Osmanlıspor’un, Antalya’nın, Alanya’nın ümidi var. Biz neden ümitsizliğe kapılıyoruz onu anlamadım. Önemli olan sonunu iyi getirmek. Bu düşüşün de bir çıkışı olacaktır. Belki milli maç arası iyi gelecektir. Bu haftadan sonra ligin rengi değişecek. Çünkü Karabükspor ile herkes oynadı."
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5
Şakir
17 Mart 201821:11
Artık bu saatten sonra alınan 1 puan belki de bizi ligde bırakmaz. Tam tersine alamadımız 3 puanlar sonumuz olur.
4
rossanegro
17 Mart 201820:59
takım berbat ötesi oynuyor. bunun tek sorumlusu oturmuş takımı bozan ve yeni aldığı oyuncularla uyum kurmayan kaprislerin efendisi ÖzAT'tır. Mesela beşiktaşa deplasmanda 4lü hücum tertibi, defans alanya'ya akhisara 5 li defans neyin kafası, düş düşme bu oyun ne
3
nöri gantar
17 Mart 201819:35
ben bu maç oynanmadan bu sivaslıyı uyarmadım mı?Gb nin galip gelemiyeceğine adım gibi emindim.sivaslıyı üstüne basa basa uyyardım.Falanca filanca golü atsaydı deyo.Be hocaya benzemeyen herif işe yarayan topçuları sen sattırdın yüksek zekalı cavcava .Herif 15. liği çok büyük başarı deyo.Bu hanzoyu nerden buldunuz?Adam gibi bi başkan lazım bu klübe.memet yiğinere başkanlık teklif edin.
2
Profesor Oklitus
17 Mart 201818:39
Umit bey her maci cik 3-0 4-0 kazan derken kac tane 3 veya 4 gollu mac kazanmis Genclerbirligi once bu..ikincisi Claro cikinca Stoper bolgen kabak gibi acildigi icin o golu yedin..Karabukten assagiydik derken sen takviye yaptin Sessegnon capinda bir adami renklerine kattin Karabuk tum takimi satti.Akhisar genclerbirligi kaleye sut atmadan iki kafa vurusuyla 2 gol onede gecebilirdi .Genclerbirligi takim ruhu olmayan bir ekip degil aksine kenetlenmis bir takim.Payinizi unutmamak lazim ama ben olsam bu kadar rahat olmazdim. Genclerbirligi 19 Mayisda saglam savunma yapan takimlari acamiyor.Goztepe gibi oynamaya gelenleri yenebiliyor. Hatirlatalim.Osmanli veya Antayayada gelip savunma yapacak bizi oynatmayacak.Umarim basarili olursunuz.
1
İhtiyar keçi
17 Mart 201817:54
Şapka düştü kel ğoründü.3 puanın olmazsa olmaz maçında 5 lı defansla maça çıkarsan olacağı bu.Senin korkun ne takımın rakibi sahasına hapsedeceği ve bu gün sana burada puan yok mesajı vereceğim maça korkak ürkek başlarsan olacağı bu.Birde birileri kaleci hofh a rakip takımın ştopherlerine top şisıreceğine topu elle oyuna sokmasını söylese.kac maçtır bu hatayı yapıyor.iletide milton 1.68 lik santrafor oynuyor bizim ksleći ona top şaşırıyor!!hocada sesini çıkarmıyor.Artik aklinizi başınıza alma zamanı geldi.yoksa...
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