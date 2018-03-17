Ümit Özat: Bulunduğumuz noktayı kimse hayal edemezdi!

Özat, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son dakikada gelen golün kendileri adına sevindirici olduğunu belirterek, "Belki de bizi ligde bırakacak bir gol olacak." diye konuştu.

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Kırmızı-siyahlı ekibin 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından 2 maç kaybettiğini hatırlatan Özat, "Kötü oynadığımız bir oyunda bile ilk yarı 2-0 öne geçebilirdik. Onlar da atabilirdi. Gol olacağını düşünmediğimiz pozisyonda gol geldi. Kazanmak adına her hamleyi yaptık. Bu 1 puanın önemi anlaşılacaktır. Akhisarspor’u kutluyorum tam bir deplasman takımı. İnsanlar her maçı kazanmamızı istiyor. Bu tür kayıplar olacaktır." ifadelerini kullandı.



Başkent ekibinde yeniden göreve başladıkları dönemden bugünkü hale gelinebileceğini kimsenin hayal dahi edemeyeceğini vurgulayan Özat, şunları kaydetti: