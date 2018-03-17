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Kocaeli Birlik Spor 2 - Kastamonuspor 1966 0
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KOCAELİ BİRLİK SPOR 2 - KASTAMONUSPOR 1966 0

Kocaeli Birlik Spor 2 - Kastamonuspor 1966 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-0 kazandı.

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Kocaeli Birlik Spor 2 - Kastamonuspor 1966 0

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-0 kazandı.

Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Kemal Kazan (81' Özgür Altunışık), Emirhan Subaş (76' Berat Demir), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Semih Üstün, Talha Özler, Berke Tulpar (64' Yahya Kemal Baki), Enes Çidemli, Emrecan Yıldızhan, Melih İnan

Teknik Direktör:

Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Doğan Can Otman, Savaş Tağa (46' Mustafa Pınar), Ümit Karaal, Ferit Erişçi, Nuri Fatih Aydın (81' Oğuz Özden), Halil İbrahim Tuna, Youssef Yeşilmen, Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk

Teknik Direktör:

Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Çetin Öncel, Efe Tanrıverdi

Goller: DK 39: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor), DK 41: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlik Spor)

Sarı Kartlar: DK 26: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor), DK 67: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966), DK 72: Mustafa Pınar (Kastamonuspor 1966), DK 72: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor), DK 85: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor)

Kırmızı Kart: DK 90: Kemal Kazan (Kocaeli Birlik Spor)

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Kocaeli Birlik Spor - Kastamonuspor 1966 sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Kastamonuspor 1966 2 - Eyüpspor 1
Afjet Afyonspor 1 - Kocaeli Birlik Spor 0
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