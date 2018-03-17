Kocaeli Birlik Spor 2 - Kastamonuspor 1966 0
TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Kocaeli Birlik Spor ile Kastamonuspor 1966 Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Kocaeli Birlik Spor 2-0 kazandı.
Kocaeli Birlik Spor: Onur Behiç Özalgan, Kemal Kazan (81' Özgür Altunışık), Emirhan Subaş (76' Berat Demir), Mehmet Mustafa Yıldızaç, Muhammet Özkal, Semih Üstün, Talha Özler, Berke Tulpar (64' Yahya Kemal Baki), Enes Çidemli, Emrecan Yıldızhan, Melih İnan
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Veli Kızılkaya, Doğan Can Otman, Savaş Tağa (46' Mustafa Pınar), Ümit Karaal, Ferit Erişçi, Nuri Fatih Aydın (81' Oğuz Özden), Halil İbrahim Tuna, Youssef Yeşilmen, Muhammet Haşim Çoban, Oğuzhan Öztürk
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Özer Özden, Anıl Usta, Çetin Öncel, Efe Tanrıverdi
Goller: DK 39: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor), DK 41: Emrecan Yıldızhan (Kocaeli Birlik Spor)
Sarı Kartlar: DK 26: Semih Üstün (Kocaeli Birlik Spor), DK 67: Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966), DK 72: Mustafa Pınar (Kastamonuspor 1966), DK 72: Emirhan Subaş (Kocaeli Birlik Spor), DK 85: Mehmet Mustafa Yıldızaç (Kocaeli Birlik Spor)
Kırmızı Kart: DK 90: Kemal Kazan (Kocaeli Birlik Spor)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.