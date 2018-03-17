Fethiyespor 0 - A. Selçukspor 1
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Fethiyespor ile A. Selçukspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.
Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Fahri Akyol, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir (72' Berat Tosun), Ramazan Işık, Metin Sevinç (72' Mustafa Diler), Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Ahmet Dereli
Teknik Direktör: Levent Eriş
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A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ak, Özkan Taştemur, Onurcan Güler, Sertan Yiğenoglu, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay
Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Selim Özen, Özcan Sultanoğlu, Hasan Hüseyin Tetik, Cihan Ataş
Gol: DK 30: Mücahit Atalay (A. Selçukspor)
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