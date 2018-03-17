﻿
Fethiyespor 0 - A. Selçukspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

FETHİYESPOR 0 - A. SELÇUKSPOR 1

Fethiyespor 0 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Fethiyespor ile A. Selçukspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

348 Okunma

Fethiyespor 0 - A. Selçukspor 1

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Fethiyespor ile A. Selçukspor Fethiye İlçe Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı A. Selçukspor 1-0 kazandı.

Fethiyespor: Eser Altın, Efe Karaoğlu, Cemil Adıcan, Fahri Akyol, Yiğit Yöney, Anıl Taşdemir (72' Berat Tosun), Ramazan Işık, Metin Sevinç (72' Mustafa Diler), Emrullah Yıldırım, Üstün Bilgi, Ahmet Dereli

Teknik Direktör: Levent Eriş

A. Selçukspor: Mücahit Atalay, Ahmet Önay, Ali Yaşar, Savaş Polat, Kadir Kaan Özdemir, İbrahim Ak, Özkan Taştemur, Onurcan Güler, Sertan Yiğenoglu, Seddar Karaman, Mücahit Can Akçay

Teknik Direktör: Mustafa Alper Avcı

Hakem: Selim Özen, Özcan Sultanoğlu, Hasan Hüseyin Tetik, Cihan Ataş

Gol: DK 30: Mücahit Atalay (A. Selçukspor)

﻿

Fethiyespor - A. Selçukspor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
A. Selçukspor 2 - Niğde Belediyespor 1
A. Selçukspor - Niğde Belediyespor maç kadroları belli oldu...
Fatih Karagümrük 2 - Fethiyespor 1
7
Klasspor 10 yaşında...
A. Selçukspor 3 - Fatih Karagümrük 1
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿