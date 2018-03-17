Sultanbeyli Bel. 2 - Adliyespor 1
TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.
Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (47' Hasan Üstübücü), Hakan Akman, Gökhan Cingirt (47' Feyzullah Şahin Güneş), Anıl Gir (90' Mehmet Ali Kıran)
Teknik Direktör: İhsan İdikut
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Adliyespor: Onurcan Piri, Cevher Toktaş, Gökhan Şahin, Metin İlhan, Erol Can Akdağ, Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Okan Saraçoğlu (84' Serkan Şirin), Celal Hanalp, Volkan Pala (53' Fevzi Can Bozkuş), Ali Aydemir (79' Ferdi Konak)
Teknik Direktör: Muharrem Uğur
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Volkan Şeker, Mustafa Zıvalı, Ömer Karakaya, Kurtuluş Günçe
Goller: DK 5: Okan Saraçoğlu (Adliyespor), DK 47: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 74: Fatih Dalgıç (Sultanbeyli Bel.)
Sarı Kartlar: DK 32: Cevher Toktaş (Adliyespor), DK 80: Fevzi Can Bozkuş (Adliyespor), DK 80: Onurcan Piri (Adliyespor)
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