﻿
Sultanbeyli Bel. 2 - Adliyespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

SULTANBEYLİ BEL. 2 - ADLİYESPOR 1

Sultanbeyli Bel. 2 - Adliyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.

334 Okunma

Sultanbeyli Bel. 2 - Adliyespor 1

TFF 3.Lig 3.Grup 27. haftasında Sultanbeyli Bel. ile Adliyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Sultanbeyli Bel. 2-1 kazandı.

Sultanbeyli Bel.: Hasan Kaya, Hakan Akbaş, Göksel Ergün, Dursun Türk, Safa Ali Memnun, Yasin Tosun, Fatih Dalgıç, Ufuk Ayaydın (47' Hasan Üstübücü), Hakan Akman, Gökhan Cingirt (47' Feyzullah Şahin Güneş), Anıl Gir (90' Mehmet Ali Kıran)

Teknik Direktör: İhsan İdikut

Adliyespor: Onurcan Piri, Cevher Toktaş, Gökhan Şahin, Metin İlhan, Erol Can Akdağ, Deniz Keskin, Salih Sarıkaya, Okan Saraçoğlu (84' Serkan Şirin), Celal Hanalp, Volkan Pala (53' Fevzi Can Bozkuş), Ali Aydemir (79' Ferdi Konak)

Teknik Direktör: Muharrem Uğur

Hakem: Volkan Şeker, Mustafa Zıvalı, Ömer Karakaya, Kurtuluş Günçe

Goller: DK 5: Okan Saraçoğlu (Adliyespor), DK 47: Feyzullah Şahin Güneş (Sultanbeyli Bel.), DK 74: Fatih Dalgıç (Sultanbeyli Bel.)

Sarı Kartlar: DK 32: Cevher Toktaş (Adliyespor), DK 80: Fevzi Can Bozkuş (Adliyespor), DK 80: Onurcan Piri (Adliyespor)

﻿

Sultanbeyli Bel. - Adliyespor sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
1
İşte Ankara'nın acınacak hali!
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Büyükçekmece Tepecikspor 1 - Sultanbeyli Bel. 2
Adliyespor 2 - Osmaniyespor 0
Büyükçekmece Tepecikspor - Sultanbeyli Bel. sahaya hangi kadro ile çıkıyor?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿