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Halide Edip Adıvarspor 1 - Manisa BŞB.SK 2
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HALİDE EDİP ADIVARSPOR 1 - MANİSA BŞB.SK 2

Halide Edip Adıvarspor 1 - Manisa BŞB.SK 2

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Manisa BŞB.SK Vefa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-1 kazandı.

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Halide Edip Adıvarspor 1 - Manisa BŞB.SK 2

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Halide Edip Adıvarspor ile Manisa BŞB.SK Vefa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Manisa BŞB.SK 2-1 kazandı.

Halide Edip Adıvarspor: Süleyman Enes Özer, Aytek Aşıkoğlu, Uğur İmir, İbrahim Necipoğlu, Serkan Yavuz, Cemal Şener, Gökhan Kılıç (73' Emre Pınar), Mustafa Cevret (69' Furkan Akbulut), Hüseyin Afkan, Emre Turan, Uğur Erk (79' Emre Balkı)

Teknik Direktör:

Manisa BŞB.SK: Yusuf Balcıoğlu, Ufukhan Bayraktar, Oğuzhan Yazıcı, Mehmet Kuruoğlu (54' Harun Şanlı), Erhan Kara, Kürşat Aydın (10' Olcay Turhan), Umut Kaya, Abdurrahman Emir Alagöz, İsmail Köse, Tolga Şahin (69' Tayyib Kanarya), Ali Öztürk

Teknik Direktör: Mustafa Ati Göksu

Hakem: Mehmet Güngör, Ramazan Ufuk Avdaş, Burak Celep, Metin Ataş

Goller: DK 18: Mustafa Cevret (Halide Edip Adıvarspor), DK 72: Erhan Kara (Manisa BŞB.SK), DK 80: İsmail Köse (Manisa BŞB.SK)

Sarı Kartlar: DK 25: Uğur İmir (Halide Edip Adıvarspor), DK 43: Olcay Turhan (Manisa BŞB.SK), DK 60: İbrahim Necipoğlu (Halide Edip Adıvarspor), DK 63: Cemal Şener (Halide Edip Adıvarspor), DK 82: Süleyman Enes Özer (Halide Edip Adıvarspor)

Kırmızı Kart: DK 66: İbrahim Necipoğlu (Halide Edip Adıvarspor)

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