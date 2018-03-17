Bugsaş Spor 1 - Z. Kömürspor 2
TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Bugsaş Spor ile Z. Kömürspor Ankara Ostim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Z. Kömürspor 2-1 kazandı.
Bugsaş Spor: Oğuz Çalışkan, Kerem Gülbahar, Rıza Efendioğlu, Mahmut Boz (73' Ömer Bozan), Cebrail Karayel, Erkan Taşkıran, Yavuz Koç, Harun Aydın (50' Sertaç Çam), Sinan Kurt, Ömer Akman, İskender Alın
Teknik Direktör: Mustafa Özer
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Z. Kömürspor: Sinan Ören, Kamil İçer (90' Reşo Akın), Okan Duran, Kemal Cingirt, Ercan Coşkun, Hasan Küçcük, Mert Caymaz, Semih Beyaz, Hüseyin Yılmaz (80' Raşit Sevindir), Onur Eriş, Mustafa Tahir Babaoğlu (66' Furkan Demir)
Teknik Direktör: Recep Yazıcı
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Hamit Basık, Cem Özbay, Emre Doğu, Mehmet Semih Güçlü
Goller: DK 17: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 45: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 79: Sertaç Çam (Bugsaş Spor)
Sarı Kartlar: DK 16: Mahmut Boz (Bugsaş Spor), DK 29: Onur Eriş (Z. Kömürspor), DK 38: Mert Caymaz (Z. Kömürspor), DK 68: Ömer Bozan (Bugsaş Spor), DK 72: Turgut Özdemir (Bugsaş Spor), DK 75: Hasan Küçcük (Z. Kömürspor), DK 90: Rıza Efendioğlu (Bugsaş Spor)
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