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Karşıyaka 0 - K.Maraşspor 2
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KARŞIYAKA 0 - K.MARAŞSPOR 2

Karşıyaka 0 - K.Maraşspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Karşıyaka ile K.Maraşspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-0 kazandı.

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Karşıyaka 0 - K.Maraşspor 2

TFF 2.Lig Beyaz Grup 27. haftasında Karşıyaka ile K.Maraşspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı K.Maraşspor 2-0 kazandı.

Karşıyaka: Erhan Erentürk, Abdülhamit Yıldız, Cenk Özbey, Muhammet Fatih Öztekin, Mustafa Değirmenci, Özgür Güler (30' Onur Kıntaş), Tayfun Pektürk, Mustafa Aşan, Battal Demirbilek, Doğukan İnci, Hakan Kuş (46' Anıl Çıracı)

Teknik Direktör: Cihat Arslan

K.Maraşspor: Mesut Balkan, Ramazan Kahya, Aytürk Halil Hocaoğlu, Cemal İşleyen, Ramiz Ok, Ethem Ercan Pülgir, Emin Aladağ (74' Evren Kilarcı), Eser Akbaş, Devrim Taşkaya, Yakup Ramazan Zorlu, Mert Sinan Pekesen

Teknik Direktör: Mehmet Erdal Alpaslan

Hakem: Adem Sarıtaş, Çağlar Mehmet Uludağ, Armağan Çekinmez, Nuri Karahançer

Goller: DK 16: Devrim Taşkaya (K.Maraşspor), DK 49: Muhammet Fatih Öztekin (K.Maraşspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Hakan Kuş (Karşıyaka), DK 45: Emin Aladağ (K.Maraşspor), DK 59: Battal Demirbilek (Karşıyaka), DK 60: Mustafa Aşan (Karşıyaka)

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