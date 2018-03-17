Tire 1922 Spor 2 - Gölcükspor 1
TFF 3.Lig 2.Grup 27. haftasında Tire 1922 Spor ile Gölcükspor Tire 4 Eylül Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Tire 1922 Spor 2-1 kazandı.
Tire 1922 Spor: Fatih Gülmez, Ufuk Arslan (47' Tolunay Yurtseven), Erdinç Karakaş, Hasan Akdemir, Güner Okay, Ersin Aslantoğ, Nihat Yılmaz, Kemal Samet Özen (63' Sergen Yakupçebioğlu), Mümin Talip Pazarlı, Gökhan Erdöl, Sefa Durmuş (87' Furkan Tuşik)
Teknik Direktör: Nihat Balan
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Gölcükspor: Sercan Yılmaz, Cenk Cengiz, Devrim Aksongur, Furkan Saki (76' Erdem Korkmaz Güner), Furkan Özyapı (65' Ahmet Özer), Onur Özcan, Ömer Faruk Boz, Sedat Cengiz, Murat Can Koçak (82' Emre Kart), Selim Dedekoç, Ahmet Kutluer
Teknik Direktör: Serdal Eroy
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ömer Şivka, Erdinç Zengi, Şafak Nalbantoğlu, Barış Esa
Goller: DK 3: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 20: Murat Can Koçak (Gölcükspor), DK 79: Sergen Yakupçebioğlu (Tire 1922 Spor)
Sarı Kartlar: DK 45: Sefa Durmuş (Tire 1922 Spor), DK 48: Murat Can Koçak (Gölcükspor), DK 64: Gökhan Erdöl (Tire 1922 Spor), DK 65: Devrim Aksongur (Gölcükspor), DK 81: Erdem Korkmaz Güner (Gölcükspor), DK 88: Furkan Tuşik (Tire 1922 Spor), DK 90: Sedat Cengiz (Gölcükspor), DK 90: Tolunay Yurtseven (Tire 1922 Spor)
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