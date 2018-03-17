Yeşil Bursa 0 - Pazarspor 2
TFF 3.Lig 2.Grup 27. haftasında Yeşil Bursa ile Pazarspor Minareli Çavuş Spor Tesisleri Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Pazarspor 2-0 kazandı.
Yeşil Bursa: Ömürcan Çavuşoğlu, Kadir Turhan, Berat Jonathan Ustabaşı (84' Enes Çavuş), Mustafa Emre Can, Berke Sağkan, Tuncay Öndel, Yücel Yıldırım (71' Adem Acar), Ömer Gür (72' Ogün Bayrak), Ömer Çoban, Hakan Yavuz, Ozan Karabacak
Teknik Direktör: Hüseyin Hürsoy
Haberleri İstatistikleri
Pazarspor: Salih Şenbaş, Emrecan Afacanoğlu, Egemen Zengin, Taha Batuhan Yayıkcı, Oğuzhan Birben (46' Mehmet Aytemiz), Turgay An (74' Muhammed Emin Balcılar), Mehmet Mert Özkaptan, Maksut Birben (52' Altan Aksoy), Mert Özmen, Cihad Ateş, Sinan Yazıcı
Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Oğuzhan Aksu, Mehmet Saldıraner, Mehmet Kirişçioğlu, Burak Filik
Goller: DK 32: Taha Batuhan Yayıkcı (Pazarspor), DK 90: Cihad Ateş (Pazarspor)
Sarı Kartlar: DK 9: Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa), DK 13: Ozan Karabacak (Yeşil Bursa), DK 37: Sinan Yazıcı (Pazarspor), DK 59: Hakan Yavuz (Yeşil Bursa), DK 77: Kadir Turhan (Yeşil Bursa)
Kırmızı Kart: DK 90: Mustafa Emre Can (Yeşil Bursa)
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