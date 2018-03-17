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Y.Altındağ Bel. 0 - Bayrampaşa 0
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Y.ALTINDAĞ BEL. 0 - BAYRAMPAŞA 0

Y.Altındağ Bel. 0 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Y.Altındağ Bel. 0 - Bayrampaşa 0

TFF 3.Lig 1.Grup 27. haftasında Y.Altındağ Bel. ile Bayrampaşa Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Y.Altındağ Bel.: Mustafa Gürbüz, Bülent Kalecikli (85' Barış Bozdilki), Emre Gürbüz, Yalçın Eycan Kaya, Barış Bozal, Hüseyin Korkmaz, Barış Çiçek (90' Burhanettin Çakırefe), Mertcan Demirer (81' Emrah Sürücü), İsmail Sevindi, Oktay Kancı, Ercan Güneri

Teknik Direktör:

Bayrampaşa: Hamdi Tevfik Altıok, İlker Cihan, Gökhan Günel, Güray Fırat, Sefa Korkmaz, Hayrullah Akyel, Sercan Uslu, Said Can Açıkalın, Yavuz Ayazoğlu (36' Ahmet Güney), Hakan Yüce, Benhur Keser (86' Polat Güren)

Teknik Direktör: Cafer Aydın

Hakem: Raşit Yorgancılar, Hilmi Göktürk İmamoğlu, Serdar Soydan, Yusuf Alper Abalı

Sarı Kartlar: DK 63: Gökhan Günel (Bayrampaşa), DK 78: Mertcan Demirer (Y.Altındağ Bel.)

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