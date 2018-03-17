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Sarıyer 1 - Afjet Afyonspor 2
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SARIYER 1 - AFJET AFYONSPOR 2

Sarıyer 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Sarıyer ile Afjet Afyonspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

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Sarıyer 1 - Afjet Afyonspor 2

TFF 2.Lig Kırmızı Grup 27. haftasında Sarıyer ile Afjet Afyonspor Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Afjet Afyonspor 2-1 kazandı.

Sarıyer: Kubilay Anteplioğlu, Fatih Kara, Sabutay Alper Bayülken, Hüsnü Başkurt, Yusuf Yalçın Arslan, Adem Koçak, Alim Harlak, Erkut Tekinsoy (80' Emrah Uzun), Yaser Yıldız, Bertul Kocabaş (90' Kemal Tokak), Kerem Çalışkan (80' Sinan Turan)

Teknik Direktör: Orhan Kaynak

Afjet Afyonspor : Bekir Demircan, Bayram Çetin, Ali Kılıç (84' Timuçin Aşcıgil), İsmet Benli, Ömer Yanık (46' Samet Cantürk), Erdi Zengin (62' Aykut Uluç), Yasin Yener, Nazmi Candoğan, Türker Toptaş, Oltan Karakullukçu, Ersel Aslıyüksek

Teknik Direktör:

Hakem: Atilla Karaoğlan, Emir Kılıçarslan, Gökhan Coşar, Sait Tuzcu

Goller: DK 24: Yaser Yıldız (Sarıyer), DK 75: Yasin Yener (Afjet Afyonspor ), DK 90: Yasin Yener (Afjet Afyonspor )

Sarı Kartlar: DK 31: Türker Toptaş (Afjet Afyonspor ), DK 31: Bertul Kocabaş (Sarıyer), DK 31: Hüsnü Başkurt (Sarıyer), DK 41: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer), DK 45: Alim Harlak (Sarıyer), DK 75: Fatih Kara (Sarıyer)

Kırmızı Kart: DK 90: Sabutay Alper Bayülken (Sarıyer)

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