Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.
Emre ve Epureanu cezalı
Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci'ye, Epureanu'nun yerine de savunmada Manuel Da Costa'ya forma vermesi bekleniyor.
3 oyuncu ceza sınırında
Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.