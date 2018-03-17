Başakşehir'in konuğu Beşiktaş

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Son iki maçında 5 puan kaybeden Medipol Başakşehir, 26. haftaya 50 puan ve averajla üçüncü sırada girdi. Üç maçlık galibiyet serisiyle Medipol Başakşehir karşısına çıkacak Beşiktaş ise haftaya aynı puan ve averajla ikinci sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı.

Emre ve Epureanu cezalı

Medipol Başakşehir'de, zorlu Beşiktaş karşılaşmasında takımın iki önemli ismi Emre Belözoğlu ile Alexandru Epureanu, kart cezaları nedeniyle sahada olamayacak.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın, Emre Belözoğlu'nun yokluğunda orta sahada İrfan Can Kahveci'ye, Epureanu'nun yerine de savunmada Manuel Da Costa'ya forma vermesi bekleniyor.

3 oyuncu ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de, Beşiktaş karşılaşması öncesinde Gael Clichy, Junior Caiçara ve Mahmut Tekdemir sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu üç oyuncu, yarınki mücadelede kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında oynayamayacak.