﻿
Bu skorlar Gençlerbirliği'ne hiç yaramadı...
﻿
Site İçi Arama
﻿

BU SKORLAR GENÇLERBİRLİĞİ'NE HİÇ YARAMADI...

Bu skorlar Gençlerbirliği'ne hiç yaramadı...

Ligde kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği, bugün oynanan karşılaşmaların sonuçları ile küme düşme 3'lüsünün içine girdi...

554 Okunma

10 haftalık yenilmezlik serisi sonrası önce evinde Alanyaspor'a sonra deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Gençlerbirliği, bugün oynanan Osmalıspor - Karabükspor ve Kasımpaşaspor - Antalyaspor maçlarının skorları ile küme düşme üçlüsünün içinde tekrar kendini buldu.

Osmanlıspor'un deplasmanda küme düşmesi bir manada kesinleşen Karabükspor'u 4-0 ve Antalyaspor'un deplasmanda Kasımpaşaspor'u 3-2 yenmesi ile birlikte tekrar tehlikeyi iyice hissetmeye başladı.

Yarın saat 13:30'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Akhisarspor ile evinde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Gençlerbirliği'nin tekrar üst sıralara çıkabilmesi için kesin kazanması gerekiyor.

İSTATİSTİKLER GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN YANA

Daha önce Akhisar ile 10 kez karşılaşan Gençlerbirliği, sadece 2 tanesini kaybetti. 4 maçı kazanan Gençlerbirliği 4 maçta da berabere kaldı.

Ankara 19 Mayıs Stadında ise Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor'a hiç yenilmedi. 4 maçı kazanan Gençlerbirliği sadece 1 tanesinde sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da Gençlerbirliği'ne uğurlu geliyor. Mete Kalkavan'ın yönetiminde 17 maça çıkan Gençlerbirliği bunların 11 tanesini kazandı, 4 tanesinde yenilirken 3'ünde berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı ve Sivasspor'u 4-0 yendiği maçları yöneten Kalkavan ile kırmızı - siyahlı kulüp hiç yenilgi görmedi. 

Gençlerbirliği'nde Jailton ve Ahmet İlhan sakatlıkları nedeni ile Akhisar maçında forma giyemeyecek. Takım ile çalışmaya başlayan Palitsevich'in oynayıp oynayamacağı ise maç saatinde belli olacak.

  • KLASSPOR ÖZEL HABER - BÜLENT ATLAS
İrfan Buz: Ligde kalmak istiyoruz!
İşte Ankara'nın acınacak hali!
Murat Cavcav'dan Habertürk Ankara'nın kapanmasına tepki geldi...
Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak
11
Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!
Emniyet Müdüründen Gençlerbirliği ziyareti...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿