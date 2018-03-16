Bu skorlar Gençlerbirliği'ne hiç yaramadı...

10 haftalık yenilmezlik serisi sonrası önce evinde Alanyaspor'a sonra deplasmanda Beşiktaş'a yenilen Gençlerbirliği, bugün oynanan Osmalıspor - Karabükspor ve Kasımpaşaspor - Antalyaspor maçlarının skorları ile küme düşme üçlüsünün içinde tekrar kendini buldu.

Osmanlıspor'un deplasmanda küme düşmesi bir manada kesinleşen Karabükspor'u 4-0 ve Antalyaspor'un deplasmanda Kasımpaşaspor'u 3-2 yenmesi ile birlikte tekrar tehlikeyi iyice hissetmeye başladı.

Yarın saat 13:30'da Ankara 19 Mayıs Stadyumunda Akhisarspor ile evinde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Gençlerbirliği'nin tekrar üst sıralara çıkabilmesi için kesin kazanması gerekiyor.

İSTATİSTİKLER GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN YANA

Daha önce Akhisar ile 10 kez karşılaşan Gençlerbirliği, sadece 2 tanesini kaybetti. 4 maçı kazanan Gençlerbirliği 4 maçta da berabere kaldı.

Ankara 19 Mayıs Stadında ise Gençlerbirliği, Akhisar Belediyespor'a hiç yenilmedi. 4 maçı kazanan Gençlerbirliği sadece 1 tanesinde sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan da Gençlerbirliği'ne uğurlu geliyor. Mete Kalkavan'ın yönetiminde 17 maça çıkan Gençlerbirliği bunların 11 tanesini kazandı, 4 tanesinde yenilirken 3'ünde berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında Gençlerbirliği'nin Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldığı ve Sivasspor'u 4-0 yendiği maçları yöneten Kalkavan ile kırmızı - siyahlı kulüp hiç yenilgi görmedi.

Gençlerbirliği'nde Jailton ve Ahmet İlhan sakatlıkları nedeni ile Akhisar maçında forma giyemeyecek. Takım ile çalışmaya başlayan Palitsevich'in oynayıp oynayamacağı ise maç saatinde belli olacak.