Kasımpaşa 2 - Antalyaspor 3
Süper Lig 2017-2018 26. haftasında Kasımpaşa ile Antalyaspor Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 3-2 kazandı.
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Strahil Popov, Kenneth Omeruo, Syam Ben Youssef (90' Franck Etoundi), David Pavelka, Trezeguet, Samuel Eduok (54' Bengali Koita), Bernard Mensah, Ahmed Ildiz (85' Markus Neumayr), Mbaye Diagne
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Johan Djourou, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Nazim Sangare, Charles Fernando (90' Musa Nizam), Maicon Marques (87' Chico), Yekta Kurtuluş, Deniz Kadah, Milan Jevtovic (74' Harun Alpsoy), Souleymane Doukara
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Bahattin Şimşek
Goller: DK 42: Deniz Kadah (Antalyaspor), DK 53: Souleymane Doukara (Antalyaspor), DK 66: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 70: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), DK 82: Harun Alpsoy (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Bernard Mensah (Kasımpaşa), DK 19: Nazim Sangare (Antalyaspor), DK 41: Charles Fernando (Antalyaspor), DK 78: Yekta Kurtuluş (Antalyaspor)
Kırmızı Kart: DK 50: Bernard Mensah (Kasımpaşa)
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