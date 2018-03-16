İşte Ankara'nın acınacak hali!

Daha bundan bir kaç sene önce A Milli Futbol takımına Gençlerbirliği'nden 4 futbolcunun gittiğini yazıyor, U21 ve daha alt yaş kategorisindeki milli takıma giden futbolculara bakmıyorduk bile.

Ankaragücü'nün Süper Ligde oynadığı zamanlarda iki takımdan giden futbolcuları yazmıyoruz bile.

Bugün Milli takım aday kadroları açıklandı.

A Milli Futbol takımı aday kadrosuna 1'nci Lig temsilcisi İstanbulspor'dan bile 2 tane futbolcu davet edilirken profesyonel liglerde 10 takımı olan Ankara'dan 1 tane futbolcu çağrılmadı..

U21 Milli Takımına Ankaragücü'nün altyapısında son kalan futbolculardan Altay Bayındır, şehrin gururu olarak katılabilidi. Ankaragücü altyapısından çok uzun yıllar yeni bir futbolcu çıkması da muhtemel görünmüyor. Çünkü altyapı denen organizasyon Ankaragücü'nde kalmadı. Tandoğan tesisleri harabe halde. Altyapı takımları taşıma usülü maç yapıyor.

Bir kaç sene evvel A Milli takıma 4 futbolcu verebilen Gençlerbirliği'nde bir o kadar da yabancı futbolcular ülkesinde milli takıma girebiliyordu. Bu sene ne A Milli takıma ne de U21 Milli Takıma futbolcu gönderemedi. Yabancı oynuculardan Palitech ve Skekic'in çağrılması bekleniyor. Onlar da şüpheli. Malum Palitevich haftalardır sakatlıkla uğraşıyor.

U19 Milli takımı aday kadrosuna Rahmetullah Berişbek ve İlker Karakaş girebildi. U18 Milli takımına da Ankara'dan sadece Burak Temir davet edildi.

İşte Ankara'nın futbol manzararı.

Suçu Milli takım hocalarına atmak işin kolay kısmı.

Mağdur edebiyatına yatıp "Yine Ankara'dan kimseyi davet etmediler. Kahrolsunlar" deyip suçu başkalarına atmak işin kolay kısmı.

Ama asıl sorgulanması gereken profesyonel liglerde mücadele eden 10 takımdan sadece 4 futbolcunun genç kategorilerde milli takıma davet edildiği gerçeği.

Transferleri ile yetiştirdikleri futbolcular ile bu muhteşem rezalete imza atan tüm yöneticilere, idarecilere, teknik direktörlere teşekkür ediyor, Ankaralı futbolseverler olarak bu muhteşem başarılarından dolayı alkışlıyoruz...