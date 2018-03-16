Osmanlıspor 3 puanı cebine koydu...

K Karabükspor 0 - Osmanlıspor 4
Süper Lig 2017-2018 26. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 4-0 kazandı.
K Karabükspor: Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, İshak Doğan, Tayyib Talha Sanuç, Herve Kage (59' Hamidou Traore), Alican Karadağ (46' Andrey Bliznichenko), Leandrinho, Osman Çelik, Adam Stahl (85' Ahmet Karadayı), Ergin Keleş
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Tiago Pinto, Yalçın Ayhan, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Ceyhun Gülselam (57' Mehmet Güven), Adrien Regattin, Serdar Gürler, Tortol Lumanza Lembi, Aminu Umar (74' Payam Sadeghian), Mehmet Batdal (64' Sokol Cikalleshi)
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu
Goller: DK 22: Serdar Gürler (Osmanlıspor), DK 41: Mehmet Batdal (Osmanlıspor), DK 47: Mehmet Batdal (Osmanlıspor), DK 90: Serdar Gürler (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 25: Mehmet Batdal (Osmanlıspor), DK 52: Tiago Pinto (Osmanlıspor), DK 60: Hamidou Traore (K Karabükspor), DK 87: Andrey Bliznichenko (K Karabükspor)
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