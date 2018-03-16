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Murat Cavcav'dan Habertürk Ankara'nın kapanmasına tepki geldi...
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MURAT CAVCAV'DAN HABERTÜRK ANKARA'NIN KAPANMASINA TEPKİ GELDİ...

Murat Cavcav'dan Habertürk Ankara'nın kapanmasına tepki geldi...

Kulüp resmi internet sitesi üzerinden açıklama yayınlayan Murat Cavcav, Habertürk Ankara ekibinin kapatılmasına tepki gösterdi..

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Kulüp resmi internet sitesinden yapılan açıklama şu şekilde...

“Bu sabah Habertürk Ankara ekinin kapandığını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ankaralıların, Ankara’ya dair yazılı basında kısıtlı haber imkanlarından biriydi. Özellikle Gençlerbirliği,Ankaragücü ve Osmanlıspor taraftarları ve tüm spor severler için de çok büyük bir kayıp bu. Kısıtlı imkanlarla bize , taraftarlarımıza, Ankaralılara ulaştırdıkları haberleri artık okuyamayacağız. Ankara’nın duayen gazetecilerinden Ali Öcal başta olmak üzere diğer 7 basın emekçisinin de üzüntülerini en içten duygularımla paylaşıyorum. Umarım bu kapanışlar , istenmeyen vedalar bir daha olmaz ve Ankara basını güçlenerek yoluna devam eder.”

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