Adana Demirspor 0 - Ümraniyespor 1
TFF 1.Lig 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.
Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Atabey Çiçek, Kubilay Sönmez (74' Mustafa Yılmaz), Theodore Mendy (57' Savaş Yılmaz), Robert Tambe
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (74' Bulut Kaya), Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (77' Samet Asatekin), Dimitar Rangelov
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan
Gol: DK 61: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 31: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 55: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 61: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 81: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)
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