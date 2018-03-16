﻿
Adana Demirspor 0 - Ümraniyespor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ADANA DEMİRSPOR 0 - ÜMRANİYESPOR 1

Adana Demirspor 0 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

303 Okunma

Adana Demirspor 0 - Ümraniyespor 1

TFF 1.Lig 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 1-0 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Yiğitcan Erdoğan, Erhan Kartal, Batuhan İşçiler, Adil Demirbağ, Lalawele Atakora, Yiğit İncedemir, Atabey Çiçek, Kubilay Sönmez (74' Mustafa Yılmaz), Theodore Mendy (57' Savaş Yılmaz), Robert Tambe

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Ümraniyespor: Burak Öğür, Merthan Açıl, Oğuz Ceylan, Mücahit Albayrak, Aaron Appindangoye, İbrahim Akdağ, Bahadır Taşdelen (74' Bulut Kaya), Andreas Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş (77' Samet Asatekin), Dimitar Rangelov

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan

Gol: DK 61: Mücahit Albayrak (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 31: Batuhan İşçiler (Adana Demirspor), DK 55: Aaron Appindangoye (Ümraniyespor), DK 61: Yiğit İncedemir (Adana Demirspor), DK 81: Yiğitcan Erdoğan (Adana Demirspor)

﻿

İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Giresunspor 0 - Adana Demirspor 2
İşte Giresunspor - Adana Demirspor maçında ilk 11'ler
Ümraniyespor 2 - Manisaspor 0
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Adana Demirspor'dan kritik galibiyet!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿