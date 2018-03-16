İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 26. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu
K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Adam Mıkael Sven Stahl, Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Herve Kage
Teknik Direktör: Levent Açıkgöz
Haberleri İstatistikleri
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer
Teknik Direktör: İrfan Buz
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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