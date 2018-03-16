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İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler
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İŞTE K KARABÜKSPOR - OSMANLISPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Süper Lig 2017-2018 26. haftasında K Karabükspor ile Osmanlıspor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte K Karabükspor - Osmanlıspor maçında ilk 11'ler

Bugün 20:00'da başlayacak K Karabükspor - Osmanlıspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

Süper Lig 2017-2018 26. Haftasında Dr.necmettin Şeyhoğlu Stadyumunda oynanacak müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: Dr.necmettin Şeyhoğlu

K Karabükspor: Tayyib Talha Sanuç, Osman Çelik, Adam Mıkael Sven Stahl, Oleksandr Rybka, Hakan Aslantaş, Anton Kravchenko, Ergin Keleş, Alican Karadağ, İshak Doğan, Leandro Barrıos Rıta Dos Martıres, Herve Kage

Teknik Direktör: Levent Açıkgöz

Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas, Muhammed Bayır, Tıago Mıguel Baıa Pınto, Amınu Umar, Serdar Gürler, Adrıen Danıel Karoly Regattın, Mehmet Batdal, Ceyhun Gülselam, Yalçın Ayhan, Tortol Lumanza Lembı, Anıl Karaer

Teknik Direktör: İrfan Buz

Hakem: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Hanoğlu, Osman Gökhan Bilir, Bülent Birincioğlu

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