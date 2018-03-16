İşte Kasımpaşa - Antalyaspor maçında ilk 11'ler
Bugün 20:00'da başlayacak Kasımpaşa - Antalyaspor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig 2017-2018 26. Haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda oynanacak müsabakayı Ali Palabıyık yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Kasımpaşa: Ramazan Köse, Kenneth Josıah Omeruo, Mahmoud Ahmed Ibrahım Hassan, Davıd Pavelka, Samuel Emem Eduok, Syam Habıb Ben Youssef, Ahmed Ildız, Olıvıer Veıgneau, Bernard Mensah, Dıagne Mbaye, Strahıl Venkov Popov
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Haberleri İstatistikleri
Antalyaspor: Dıego Angelo De Olıveıra, Danon Issouf Johannes Djourou Gbadjere, Nazım Sangare, Charles Fernando Basılıo Da Sılva, Maıcon Marques Bıtencourt, Yekta Kurtuluş, Sakıb Aytaç, Ruud Jorge Boffın, Mılan Jevtovıc, Souleymane Doukara, Deniz Kadah
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Mustafa Sönmez, Bahattin Şimşek
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