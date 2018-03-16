Bursaspor Kulübü kansere dikkat çekecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda gerçekleştirilen toplantıya, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve yönetim kurulu üyesi Yusuf Arslan ile Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan katıldı.

Akan, burada yaptığı konuşmada, yeşil-beyazlı kulüp ile yapacakları iş birliğiyle kalın bağırsak kanserine dikkat çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması, tedavi ve teşhis olanaklarının giderek artması ve yapılacak taramalar ile erken teşhis imkanlarının olmasının kanserle mücadele için yapılan çalışmaları daha da önemli kıldığını vurgulayan Akan, "Tüm kanserlerin 3'te biri önlenebilir, 3'te biri erken teşhis edilebilir. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmak amacıyla, 2000 yılından beri her yıl mart ayında ülkemiz genelinde etkinlikler yapılmaktadır." diye konuştu.

Akan, Bursa'da bulunan 4 Kanser Erken Tarama ve Eğitim Merkezi'nde (KETEM) vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra mobil mamografi aracımız vasıtasıyla KETEM'lere uzak olan vatandaşların oturduğu bölgelere giderek kanser taramaları gerçekleştirilmektedir. Böylece KETEM'lere gelemeyen vatandaşları oturdukları bölgelerde tarama fırsatı elde edilmektedir. Bu çalışmalar kapsamında 2017 yılında 29 bin 250 vatandaşımıza mamografi çekilmiş, 28 bin 182 vatandaşımız serviks kanseri taramasına alınmış, 21 bin 981 vatandaşımız kalın bağırsak kanseri taramasından geçirilmiştir. Bugün Bursaspor ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanserine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Bursaspor TV'de ay boyunca ve stadyumda maçlardan önce skorbordlarda kanserle ilgili kamu spotu gösterilecektir."

- "Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı"

Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise yeşil-beyazlı kulüp olarak böyle bir organizasyonda yer almalarının kendilerine onur ve gurur verdiğini ifade etti.

Kulüp olarak üstlerine düşeni yapmak zorunda olduklarını belirten Ademoğlu, "Kanser, yaş, cinsiyet, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığı tehdit ediyor. Farkındalık ve bilinçlenme çok büyük önem arz ediyor. Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekun yapılmalı. Sayın İl Sağlık Müdürümüzün de paylaştığı gibi tüm vatandaşlarımızı Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı KETEM'lere ücretsiz tarama yaptırmaya davet ediyoruz." şeklinde konuştu.