İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
Bugün 18:00'da başlayacak Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.
TFF 1.Lig 28. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.
İşte ilk 11'ler
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek
Teknik Direktör: Mustafa Uğur
Haberleri İstatistikleri
Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş
Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan
Maç Detayları - Canlı Anlatım
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