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İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler
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İŞTE ADANA DEMİRSPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇINDA İLK 11'LER

İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

TFF 1.Lig 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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İşte Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında ilk 11'ler

Bugün 18:00'da başlayacak Adana Demirspor - Ümraniyespor maçında takımların sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu.

TFF 1.Lig 28. Haftasında 5 Ocak Fatih Terim Stadyumunda oynanacak müsabakayı Barış Şimşek yönetecek.

İşte ilk 11'ler

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Adana Demirspor: Yiğit İncedemir, Yiğitcan Erdoğan, Kubilay Sönmez, Lalawele Atakora, Robert Ndıp Tambe, Adil Demirbağ, Batuhan İşçiler, Kurtuluş Yurt, Erhan Kartal, Theodore Bernard Mendy, Atabey Çiçek

Teknik Direktör: Mustafa Uğur

Ümraniyespor: Aaron Chrıstopher Bılly Ondele Appındangoye, Timur Temeltaş, Andreas Vasılogıannıs, Dımıtar Dımıtrov Rangelov, Bahadır Taşdelen, İbrahim Akdağ, Oğuz Ceylan, Merthan Açıl, Burak Öğür, Mucahit Albayrak, Emircan Altıntaş

Teknik Direktör: Bayram Kadir Bektaş

Hakem: Barış Şimşek, Uygar Bebek, İbrahim Bozbey, Çağatay Şahan

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