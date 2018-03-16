Bisiklet yarışında kaza: 3 ölü

Yarış organizatörü David Bellairs, yaptığı açıklamada, dün başlayan ve bugün sona eren "Cape Town Bisiklet Turu" yarışmasında bisikletçiler arasında iki farklı zincirleme kaza meydana geldiğini söyledi.
Bellairs, kazalarda 3 yarışmacının hayatını kaybettiğini bildirdi.
Organizasyonda her türlü güvenlik öneminin alındığını belirten Bellairs, kazalarla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Dünyanın her yerinden bisikletçilerin katıldığı ve 40 yıldan beri organize edilen yarışmaya bu yıl 35 bin yarışmacının katıldığı belirtildi.
Yarış geçen yıl hızı saatte 120 kilometreye varan rüzgar sebebi ile iptal edilmişti.
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