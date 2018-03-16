﻿
Ankaragücü-Eskişehir maçının biletleri satışta
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ-ESKİŞEHİR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞTA

Ankaragücü-Eskişehir maçının biletleri satışta

Spor Toto 1.Lig’in 28. haftasında Ankaragücü'nün sahasında oynayacağı Eskişehirspor karşılaşması için toplam 7.613 adet bilet satıldı.

1891 Okunma

18 Mart Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Eskişehirspor müsabakası için şuana kadar toplam 7.613 adet bilet satılmış, olup bilet satışları devam ediyor.

18 Mart Pazar günü MHP Kurultayı olmasından dolayı sadece Rüzgarlı ve Havaş gişeleri açık olacak.

Satılan biletlerin dağlımı şu şekildedir:

Kapalı A ve B tribünü; 1092 adet

Gençlik Parkı Kale Arkası tribünü; 4203 adet

Maraton tribünü; 2108 adet

Saatli Kale Arkası tribünü; 183 adet

VİP tribünü; 27 adet

Not; Belirtilen rakamlara kombine dahil değildir.
İşte Ankara'nın acınacak hali!
11
Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!
İki dost bir araya geldi...
Ankaragücü'nden PFDK'ya sevkedilme açıklaması
3
"Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın"
Ankaragücü taraftarı biletlere hücum etti..
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
nöri gantar
16 Mart 201821:44
bilet fiyatları çok ucuz.Angaragöcü nefes almak istediğine göre biletler minimum 20,40 ve 50 lira olmalı.yoksa şampiyon olamaz .Uyarmadı deme.
﻿