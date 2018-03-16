Ankaragücü-Eskişehir maçının biletleri satışta

18 Mart Pazar günü Ankara 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak Eskişehirspor müsabakası için şuana kadar toplam 7.613 adet bilet satılmış, olup bilet satışları devam ediyor.

18 Mart Pazar günü MHP Kurultayı olmasından dolayı sadece Rüzgarlı ve Havaş gişeleri açık olacak.

Satılan biletlerin dağlımı şu şekildedir:

Kapalı A ve B tribünü; 1092 adet

Gençlik Parkı Kale Arkası tribünü; 4203 adet

Maraton tribünü; 2108 adet

Saatli Kale Arkası tribünü; 183 adet

VİP tribünü; 27 adet

Not; Belirtilen rakamlara kombine dahil değildir.