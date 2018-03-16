Gazişehir Gaziantep'te hedef ilk iki

Sözeri, AA'ya yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyduklarını ve üst sıralar için iddialarını gösterdiklerini ifade etti.

Üst sıralardaki çekişmeler nedeniyle sıkıntılı olduklarını ifade eden Sözeri, her hafta yapacakları maça özel hazırlandıklarını vurguladı.

Maç maç düşünüp lig sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini aktaran Sözeri, "İlk ikiye girmek için yakaladığımız çıkışı, seri galibiyetlerle devam ettirmeliyiz. Bu yüzden hep daha çok çalışıp eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı en asgari düzeye indirmeliyiz." dedi.

Sözeri, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda yapacakları Grandmedical Manisaspor maçının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de en az bizim kadar galibiyeti arzulayacaktır. Biz üst sıraları kovalarken, Manisa ekibi de adeta kurtuluş mücadelesi veriyor. O yüzden iki takımın da galibiyet için çaba göstereceği seyir keyfi yüksek bir maç olacaktır. Rakibimiz puan sıralamasında iyi olmasa da güçlü ve iyi bir ekip. Rakibimize saygı duyarken oyun prensibinden ve anlayışımızdan taviz vermemeliyiz. Yapacağımız en küçük hata hesaplarımızı alt üst edebilir. O yüzden ciddiyeti bozmadan yola devam etmeye çalışacağız."

Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep, oynadığı son iki maçta Ümraniyespor'u 2-0, Tetiş Yapı Elazığspor'u ise 2-1 mağlup etmişti.