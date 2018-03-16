﻿
Gazişehir Gaziantep'te hedef ilk iki
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TE HEDEF İLK İKİ

Gazişehir Gaziantep'te hedef ilk iki

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Erkan Sözeri, ilk ikiye girmek için yakaladıkları çıkışı, seri galibiyetlerle devam ettirmeleri gerektiğini söyledi.

437 Okunma

Sözeri, AA'ya yaptığı açıklamada, ligin ikinci yarısında iyi bir performans ortaya koyduklarını ve üst sıralar için iddialarını gösterdiklerini ifade etti.

Üst sıralardaki çekişmeler nedeniyle sıkıntılı olduklarını ifade eden Sözeri, her hafta yapacakları maça özel hazırlandıklarını vurguladı.

Maç maç düşünüp lig sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini aktaran Sözeri, "İlk ikiye girmek için yakaladığımız çıkışı, seri galibiyetlerle devam ettirmeliyiz. Bu yüzden hep daha çok çalışıp eksikliklerimizi ve yanlışlarımızı en asgari düzeye indirmeliyiz." dedi.

Sözeri, ligin 28. haftasında yarın deplasmanda yapacakları Grandmedical Manisaspor maçının önemine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Rakibimiz de en az bizim kadar galibiyeti arzulayacaktır. Biz üst sıraları kovalarken, Manisa ekibi de adeta kurtuluş mücadelesi veriyor. O yüzden iki takımın da galibiyet için çaba göstereceği seyir keyfi yüksek bir maç olacaktır. Rakibimiz puan sıralamasında iyi olmasa da güçlü ve iyi bir ekip. Rakibimize saygı duyarken oyun prensibinden ve anlayışımızdan taviz vermemeliyiz. Yapacağımız en küçük hata hesaplarımızı alt üst edebilir. O yüzden ciddiyeti bozmadan yola devam etmeye çalışacağız."

Ligde 44 puanla 5. sırada bulunan Gazişehir Gaziantep, oynadığı son iki maçta Ümraniyespor'u 2-0, Tetiş Yapı Elazığspor'u ise 2-1 mağlup etmişti. 
Elazığspor 1 - Gazişehir Gaziantep FK 2
Gazişehir Gaziantep'te Jefferson 1 ay yok
Spor Toto 1. Lig'de haftanın hakemleri açıklandı
Gazişehir Gaziantep FK 2 - Ümraniyespor 0
7
Klasspor 10 yaşında...
Giresunspor 7 maç sonra kazandı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿