Gençlerbirliği, Akhisarspor'u ağırlayacak

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Mete Kalkavan yönetecek.
Başkent ekibinde tedavilerine devam edilen Jailton Lourenco Da Silva ile Ahmet İlhan Özek, Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek. Takımla çalışmalara başlayan Siarhei Palitsevich'in durumu ise maç saatinde netleşecek.
Ligde 26. hafta maçları öncesi Gençlerbirliği 26 puanla 14., Teleset Mobilya Akhisarspor ise 33 puanla 10. sırada bulunuyor.
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