﻿
Beşiktaş, bu sezonki en uzun galibiyet serisi peşinde
﻿
Site İçi Arama
﻿

BEŞİKTAŞ, BU SEZONKİ EN UZUN GALİBİYET SERİSİ PEŞİNDE

Beşiktaş, bu sezonki en uzun galibiyet serisi peşinde

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu sezon ligdeki en uzun galibiyet serisini yakalamaya çalışacak.

466 Okunma

Ligin 23. haftasında Fenerbahçe'yi evinde 3-1 yenen, ardından deplasmanda Trabzonspor'a 2-0 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni de 1-0 mağlup etti. Hafta sonu Medipol Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş, rakibini yenerek bu zorlu periyotta galibiyet serisini 4 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Beşiktaş bu sezon ayrıca, ligin 3. haftasından itibaren, Bursaspor'u 2-1, Kardemir Karabükspor'u 1-0, Atiker Konyaspor'u da 2-0 yenerek 3 maçlık galibiyet serisi yakalamış, bu istatistiği 6. haftadaki 2-1'lik Fenerbahçe yenilgisiyle sonlanmıştı.

- Namağlup serisini uzatmak istiyor

Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e mağlup olmaması durumunda ayrıca bu sezonki en uzun yenilmezlik serisini de yakalayacak.

Ligde daha önce 9 ila 16. haftalarda üst üste 8 maçta rakiplerine mağlup olmayan siyah-beyazlı ekip, aynı performansı 18 ile 25. haftalar arasında da gösterdi. Son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamayan, 6 galibiyet, 2 beraberlikle 20 puan toplayan Beşiktaş, Medipol Başakşehir'e yenilmezse bu seriyi 9 maça çıkaracak.

ETİKETLER #Beşiktaş
Quaresma ve Beto, Milli Takım'da
Fikret Orman'dan Talisca müjdesi!
Demba Ba, Beşiktaş'ı avantajlı görüyor!
Vodafone Park'ta ilk defa
Caner Erkin'e şok! Hapsi istendi...
Talisca'ya milli davet
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿