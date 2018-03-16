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Galatasaray'dan derbi öncesi sürpriz transfer!
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GALATASARAY'DAN DERBİ ÖNCESİ SÜRPRİZ TRANSFER!

Galatasaray'dan derbi öncesi sürpriz transfer!

Galatasaray'ın, Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesi sürpriz bir transfer yaptığı ortaya çıktı. 

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İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki Ouseynou Ceesay, Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıktı.

"Umarım A takıma yükselirim"

İsveç basınına açıklamalarda bulunan Ceesay, "Bir hafta boyunca Türkiye'deydim ve Galatasaray U21 takımı ile antrenmanlara katıldım. Benden memnun kaldılar ve yakında tekrardan orada olacağım. Ardından umarım A takımına yükselirim. Galatasaray çılgın bir takım. 20 kez şampiyon olmuş bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"Sanki bir filmdeyim gibi"

Galatasaray'a transfer olma sürecini anlatan genç futbolcu, "Sanki bir filmdeyim gibi. Bu benim hayatımın şansı. Menajerim, bu şansı yakalamamda yardımcı oldu" diye konuştu.

"Belki Galatasaray kiralar"

Genç futbolcunun Türk menajeri Necmettin Çelikhan ise "Çok teknik bir oyuncu. Oyunu değiştirebilecek bir kaliteye sahip. Belki Galatasaray, gelişmesi için başka bir kulübe de gönderebilir" dedi.

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