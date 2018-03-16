Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i

Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak derbi maçı, hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de iki maç üst üste kaybettikten sonra geçen hafta Evkur Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0'la geçen sarı-lacivertliler, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

Konuk edeceği lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde bulunan Fenerbahçe, rakibini yenip şampiyonluk yolundaki iddiasını tekrar ortaya koymaya çalışacak. Sarı-lacivertliler, ikinci Beşiktaş ve üçüncü Medipol Başakşehir'in birbirleriyle oynayacağı haftayı da galibiyetle kapatması durumunda önemli bir adım atmış olacak.

Fenerbahçe, ayrıca 18 yılı aşkın süredir Kadıköy'de yenilmediği rakibine yine galibiyet sevinci yaşatmamaya çalışacak.

- İki eksik

Fenerbahçe'de derbi öncesi iki futbolcunun sakatlıkları devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları nedeniyle Hollandalı santrfor Vincent Janssen ile milli sol bek İsmail Köybaşı'nın derbide forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, derbide sarı kart görmesi durumunda 27. hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

- 25 yıl sonra üst üste yenilgi tehlikesi

Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı yarın yenilirse tam 25 yıl sonra ligde iç sahada üst üste 2. kez maç kaybedecek.

Sarı-lacivertliler, Türkiye'nin en üst düzey liginde taraftarı önünde üst üste 2 maç son olarak 1992-1993 sezonunda kaybetti.

Söz konusu sezonda Fenerbahçe, sahasında 23. haftada Trabzonspor'a (20 Mart 1993), 25. haftada ise Galatasaray'a (11 Nisan 1993) kaybederek, seyircisini üzmüştü.

Aradan geçen 25 yılda sahasında üst üste 2 yenilgi almayan Fenerbahçe, derbide bu istatistiğin tekrarlanmaması için de mücadele edecek.

- Bu sezon iç sahada etkisiz

Fenerbahçe bu sezon iç sahada istediği performansı gösteremedi.

Taraftarı önünde bu sezon 12 maça çıkan sarı-lacivertliler, 12 puan yitirdi. Fenerbahçe, Kadıköy'deki son maçında Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 yenilerek, taraftarının protestolarına maruz kalmıştı.

- Kocaman'ın ideal 11'ini koruması bekleniyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın Galatasaray karşısında ideal 11'ini bozması beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Galatasaray derbisindeki muhtemel ilk 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Roman Neustaedter, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Nabil Dirar, Aatıf Chahechouhe, Giuliano Victor de Paulo, Jose Fernandao.