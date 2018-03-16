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Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!
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TEPKİ GÖSTERİN, KARŞI ÇIKIN, KABULLENMEYİN!

Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!

Ankara basını kan kaybetmeye devam ediyor...

7336 Okunma

Her ne kadar Başkent olsa da ülkenin kenar mahallesi olmak yolunda hızla ilerleyen, çoğu kurumu İstanbul'a taşınan Ankara'da en büyük darbeyi de basın mensupları görüyor diyebiliriz.

Kısıtlı sayıda gazeteci ile önemli işler yapmaya başlayan gazetelerin Ankara eklerinde kapanma furyası yeniden başladı. 

Önemli işlere imza atan Habertürk Ankara ekibine dün öğlen saatlerinde ekin kapatıldığı haberi verildi. 8 gazeteci arkadaşımız bu şok haber ile işsiz kaldıklarını öğrendi.

Ankara'nın her sorununu okuyucularına aktarmaya çalışan, Ankara takımlarının düştüğü duruma dertlenen gazeteci arkadaşların durumuna Ankaralılar dertlenir mi?

Sanmıyoruz.

Ama böyle böyle şehrin değerlerini kaybediyoruz.

Fark etmiyoruz.

Dayanışmıyoruz, tepki göstermiyoruz.

O eklerde 2 satır haberleri çıktığında mutlu olanlar, sosyal medya hesaplarında kocaman paylaşanlar bile tek satır tepki göstermiyor.

Canımız acıyor, üzülüyoruz.

Hayatta klişe olabilir ancak bizde değil.

Başta Ali Öcal olmak üzere tüm Habertürk Ankara çalışanlarının üzüntülerini paylaşıyoruz.

Her türlü dayanışmada da yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.

Özetle diyoruz ki

"TEPKİ GÖSTERİN. KARŞI ÇIKIN. KABULLENMEYİN"

Bugün Habertürk, yarın diğer ekler. 

Şehrin siyasileri, sivil toplum kuruluşları, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları.

Yakında açıklamanızı yayınlatacak gazete bulamayacaksınız. Farkında mısınız?

Şimdi tepkinizi göstermeyecekseniz ne zaman göstereceksiniz?

Bugün göstermediğiniz tepki, 2 gün sonra "Ankara basını bize ilgi göstermiyor" dediğinizde mutlaka karşınıza çıkacaktır...

Unutmayın!

Bülent Atlas
Klasspor Genel Yayın Yönetmeni

 

 
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11
ankaragüclü cengiz
16 Mart 201821:46
anonayanarımkarayı seven birbaşkanımız olurmukigününbirindeülkenin köytakımlarına sdatyaptılarbaşkentin birsıtadıbileyokbunlaraoyverenkoyunlarsucludur
10
ankaragüclü cengiz
16 Mart 201821:29
enbüyük başkent hamedemeyenistanbulu bizanslılar akptayip melih diyer ankara düşmanları şunuunutmayınki sizlergelipgecicisiniz birgün başken itibarınıyinealacakbağırtabağırta
9
Usta
16 Mart 201820:37
Ankaranin baskent olmasi oldum olasi istanbulu cok rahatsiz etmistir para idtanbulda basin istanbulda devlet istanbulda yani futbol istanbulda devletin tum yatirimlari istanbulda Ankara sadece kagit uzerinde Baskent arkadaslar bugun haberturk yarin diger gazetelerin Ankara sayfasi kapanirsa kimse sasirmasin Ankara dusmanligi her yerde ancak bizler simsiki hemserilik baglarimizi kuvvetlendirir Ankaragucumuze sahip cikarsak onlarin oyunlarini bosa cikartiriz yaziklar olsun Haberturke.
8
nöri gantar
16 Mart 201817:09
tayyibe oy verenlerin şikayet etmeye hiç hakkı yok.Ya tayyibi tercih et ya da doğduğun yaşadığın Ankarayı.İkisi imkansız bir arada olmaz.
7
nöri gantar
16 Mart 201817:05
Bülent atlas baba,seni bin kere uyardım.Akp cumhuriyet,ankara düşmanı diye.Urfalı melihi görmüyon mu takımının adını osmanlı koydu.Oysa osmanlı bir sülaledir ve bu sülaleden olan kişi sayısı 100 ü anca bulur hadi 200 olsun.ben osmanlı değilim,sende değilsin,tayyip de değil vb.
6
HABERTÜRK ÇOK ÖNEMLİ
16 Mart 201815:38
Bari şunuda yazın siyasi güçlerini kullanarak habertürk emekçisinin 8 9 yıl maaşı artırılmayan karşı çıkıldığında kapı gösterilen 1 2 yıl boyunca sigortası yatırılmayan mesai yaptırıp mesai ücretlerini yatırmayan veya yarım yatıran stajer gelen öğrencileri soluksuz çalıştıran gazetedir habertürk.
5
Mehmet
16 Mart 201815:09
Bu arada şu Mustafa tuna ya ağız eğip durmayalım. Bir ankara lı değil iki bundan bi cacık olmaz. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim.
4
Mehmet
16 Mart 201813:40
Eskiden Ankara nın istanbulla kafa kafaya olmasada bir yarışı vardı. Son yıllarda bırakın yarışı İstanbul ankarayı üçe dörde katladı. Tüm genel müdürlükler genel merkezler Ankara da olmakla beraber şimdi bölge müdürlüklerin ötesine geçilmiyor. İlber hoca ank.ünv.den İstanbula gidince çok üzülmüştüm. Gerek sanayi gerek spor gerekse bürokrasi hatta siyaset bile İstanbula taşındı. Gördük ki Ankara sahipsiz. Uyanma zamanı geç oldu ama dirilme zamanı. Ankarayı ankaragücü nü behzat ç yi seviyorum. Sevenler el kaldırsın
3
Şakir
16 Mart 201812:11
Kabahat biz Ankaralılardadır. Eskiden sol görüşlü gazetemiz de vardı (Ulus), sağ görüşlü gazetemiz de vardı (Zafer). Ve bizim bu İstanbul yalakalarına hiç ihtiyacımız yoktu. Geç de olsa uyanalım ve yerel gazetelerimizi yaşatalım.
2
salih
16 Mart 201811:53
kına yaksınlar bir yerlerine
1
mehmet
16 Mart 201810:37
siyasi görüşlerimiz ne olursa olsun maalesef Ankara ruhumuz yok. Ankara sahipsiz 37 vekil var kaçı Ankaralı
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