Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!

Her ne kadar Başkent olsa da ülkenin kenar mahallesi olmak yolunda hızla ilerleyen, çoğu kurumu İstanbul'a taşınan Ankara'da en büyük darbeyi de basın mensupları görüyor diyebiliriz.
Kısıtlı sayıda gazeteci ile önemli işler yapmaya başlayan gazetelerin Ankara eklerinde kapanma furyası yeniden başladı.
Önemli işlere imza atan Habertürk Ankara ekibine dün öğlen saatlerinde ekin kapatıldığı haberi verildi. 8 gazeteci arkadaşımız bu şok haber ile işsiz kaldıklarını öğrendi.
Ankara'nın her sorununu okuyucularına aktarmaya çalışan, Ankara takımlarının düştüğü duruma dertlenen gazeteci arkadaşların durumuna Ankaralılar dertlenir mi?
Sanmıyoruz.
Ama böyle böyle şehrin değerlerini kaybediyoruz.
Fark etmiyoruz.
Dayanışmıyoruz, tepki göstermiyoruz.
O eklerde 2 satır haberleri çıktığında mutlu olanlar, sosyal medya hesaplarında kocaman paylaşanlar bile tek satır tepki göstermiyor.
Canımız acıyor, üzülüyoruz.
Hayatta klişe olabilir ancak bizde değil.
Başta Ali Öcal olmak üzere tüm Habertürk Ankara çalışanlarının üzüntülerini paylaşıyoruz.
Her türlü dayanışmada da yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyoruz.
Özetle diyoruz ki
"TEPKİ GÖSTERİN. KARŞI ÇIKIN. KABULLENMEYİN"
Bugün Habertürk, yarın diğer ekler.
Şehrin siyasileri, sivil toplum kuruluşları, kulüpleri, yöneticileri, sporcuları.
Yakında açıklamanızı yayınlatacak gazete bulamayacaksınız. Farkında mısınız?
Şimdi tepkinizi göstermeyecekseniz ne zaman göstereceksiniz?
Bugün göstermediğiniz tepki, 2 gün sonra "Ankara basını bize ilgi göstermiyor" dediğinizde mutlaka karşınıza çıkacaktır...
Unutmayın!
Bülent Atlas
Klasspor Genel Yayın Yönetmeni
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