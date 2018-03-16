Tepki gösterin, karşı çıkın, kabullenmeyin!

Site Yorumları

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11 ankaragüclü cengiz 16 Mart 201821:46 anonayanarımkarayı seven birbaşkanımız olurmukigününbirindeülkenin köytakımlarına sdatyaptılarbaşkentin birsıtadıbileyokbunlaraoyverenkoyunlarsucludur

10 ankaragüclü cengiz 16 Mart 201821:29 enbüyük başkent hamedemeyenistanbulu bizanslılar akptayip melih diyer ankara düşmanları şunuunutmayınki sizlergelipgecicisiniz birgün başken itibarınıyinealacakbağırtabağırta

9 Usta 16 Mart 201820:37 Ankaranin baskent olmasi oldum olasi istanbulu cok rahatsiz etmistir para idtanbulda basin istanbulda devlet istanbulda yani futbol istanbulda devletin tum yatirimlari istanbulda Ankara sadece kagit uzerinde Baskent arkadaslar bugun haberturk yarin diger gazetelerin Ankara sayfasi kapanirsa kimse sasirmasin Ankara dusmanligi her yerde ancak bizler simsiki hemserilik baglarimizi kuvvetlendirir Ankaragucumuze sahip cikarsak onlarin oyunlarini bosa cikartiriz yaziklar olsun Haberturke.

8 nöri gantar 16 Mart 201817:09 tayyibe oy verenlerin şikayet etmeye hiç hakkı yok.Ya tayyibi tercih et ya da doğduğun yaşadığın Ankarayı.İkisi imkansız bir arada olmaz.

7 nöri gantar 16 Mart 201817:05 Bülent atlas baba,seni bin kere uyardım.Akp cumhuriyet,ankara düşmanı diye.Urfalı melihi görmüyon mu takımının adını osmanlı koydu.Oysa osmanlı bir sülaledir ve bu sülaleden olan kişi sayısı 100 ü anca bulur hadi 200 olsun.ben osmanlı değilim,sende değilsin,tayyip de değil vb.

6 HABERTÜRK ÇOK ÖNEMLİ 16 Mart 201815:38 Bari şunuda yazın siyasi güçlerini kullanarak habertürk emekçisinin 8 9 yıl maaşı artırılmayan karşı çıkıldığında kapı gösterilen 1 2 yıl boyunca sigortası yatırılmayan mesai yaptırıp mesai ücretlerini yatırmayan veya yarım yatıran stajer gelen öğrencileri soluksuz çalıştıran gazetedir habertürk.

5 Mehmet 16 Mart 201815:09 Bu arada şu Mustafa tuna ya ağız eğip durmayalım. Bir ankara lı değil iki bundan bi cacık olmaz. Kendi göbeğimizi kendimiz keselim.

4 Mehmet 16 Mart 201813:40 Eskiden Ankara nın istanbulla kafa kafaya olmasada bir yarışı vardı. Son yıllarda bırakın yarışı İstanbul ankarayı üçe dörde katladı. Tüm genel müdürlükler genel merkezler Ankara da olmakla beraber şimdi bölge müdürlüklerin ötesine geçilmiyor. İlber hoca ank.ünv.den İstanbula gidince çok üzülmüştüm. Gerek sanayi gerek spor gerekse bürokrasi hatta siyaset bile İstanbula taşındı. Gördük ki Ankara sahipsiz. Uyanma zamanı geç oldu ama dirilme zamanı. Ankarayı ankaragücü nü behzat ç yi seviyorum. Sevenler el kaldırsın

3 Şakir 16 Mart 201812:11 Kabahat biz Ankaralılardadır. Eskiden sol görüşlü gazetemiz de vardı (Ulus), sağ görüşlü gazetemiz de vardı (Zafer). Ve bizim bu İstanbul yalakalarına hiç ihtiyacımız yoktu. Geç de olsa uyanalım ve yerel gazetelerimizi yaşatalım.

2 salih 16 Mart 201811:53 kına yaksınlar bir yerlerine