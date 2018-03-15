Samsunspor'da tek hedef galibiyet

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Besim Durmuş, geçen hafta aldıkları mağlubiyetle yeniden düşme potası içindeki takımlar arasına girdiklerini belirterek, tek düşüncelerinin kazanmak olduğunu belirtti.

Durmuş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 28. haftasında sahalarında oynayacakları Boluspor maçını kazanmaktan başka çareleri olmadığını söyledi.

Takım halinde bu maça odaklandıklarına işaret eden Durmuş, "Geçen hafta ummadığımız bir mağlubiyet aldık. Ligde düşme potası içindeki takımlar arasına yeniden girdik. Rakiplerimizin hedefinin ne olduğu bizim için hiç önemli değil, tek düşüncemiz kazanmak." ifadelerini kullandı.

Tetiş Yapı Elazığspor maçında üstün bir oyun ortaya koyduklarına dikkati çeken Durmuş, "Aynı şekilde Boluspor maçında rakibimizi sahasına hapsetmeyi planlıyoruz. Maçın başından sonuna kadar kazanma hırsımızı rakibimize de hissettireceğiz. Topu hep önde tutarak inşallah sahadan 3 puanla ayrılan taraf biz olacağız." diye konuştu.

Durmuş, Ufuk Budak'ın sakatlığı nedeniyle Boluspor maçında forma giymesinin zor olduğunu, kaleci Furkan Köse'nin oynayıp oynamayacağına ise maç günü karar vereceklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan Samsunspor, 18 Mart Pazar günü oynayacağı Boluspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Durmuş yönetimindeki kırmızı-beyazlılar, pas ve şut çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları süren Ufuk Budak ile kaleci Furkan Köse katılmadı.