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İki dost bir araya geldi...
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İKİ DOST BİR ARAYA GELDİ...

İki dost bir araya geldi...

Beşiktaş – Bayern Münih maçı için İstanbul’a gelen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bir araya geldi.

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Beşiktaş – Bayern Münih maçı için İstanbul’a gelen Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal ile bir araya geldi.

Geçmiş yıllarda ülkemizde görev alan Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw ile Salı günü İstanbul’da bir araya gelen İsmail Kartal, Alman meslektaşı ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunarak, uzun uzun sohbet etme imkanı buldu.

Görüşmede, İsmail Kartal ile uzun yıllara dayanan dostlukları olduğunu belirten ünlü teknik adam Joachim Löw, “İsmail Kartal, Türkiye’de çalıştığım dönemlerde yardımcılığımı yaptı. Kendisi son derece çalışkan, disiplinli ve başarılı bir teknik adamdır. İsmail hoca çalışmaktan keyif aldığım teknik adamların başında geliyor. Ankaragücü’nün durumunu arkadaşım İsmail Kartal’dan dolayı yakından takip ediyorum. İnşallah sezon sonunda Süper Lige geri dönecekler. Aslında İstanbulspor maçına gelip Ankaragücü’nü izlemek istemiştim ama yetişemedim. İlk fırsatta Ankaragücü’nün bir maçını canlı izlemeyi umuyor, ya da kulübü ziyaret etmeyi planlıyorum” dedi.

Alman Teknik Adam Joachim Löw ile sıkı bir dost olduklarını ifade eden İsmail Kartal, “Joachim Löw, kendisini ispat etmiş dünyanın en iyi teknik direktörlerinden birisidir. Beraber çalıştığımız dönemlerde ondan çok şey öğrendim, sıkı bir dostluk kurduk. Fırsat buldukça kendisi ile görüşerek deneyimlerinden faydalanıyoruz. İnşallah Joachim Löw’ü uygun olduğu bir zamanda Ankara’da misafir edeceğiz. İyi niyet dileklerinden ötürü kendisine teşekkür ediyorum” dedi.
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