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Emniyet Müdüründen Gençlerbirliği ziyareti...
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EMNİYET MÜDÜRÜNDEN GENÇLERBİRLİĞİ ZİYARETİ...

Emniyet Müdüründen Gençlerbirliği ziyareti...

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bugün Gençlerbirliği'ni ziyaret etti.

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Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, bugün Gençlerbirliği'ni ziyaret etti.

Yılmaz'ı, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ne yaptığı ziyarette Başkan Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Gençlerbirliği yöneticileri ile kulüp binasında bir süre sohbet eden Servet Yılmaz'a isminin yazılı olduğu Gençlerbirliği forması verildi.

Servet Yılmaz daha sonra antrenman sahasında futbolcular ve teknik ekibimizle bir araya geldi. Neşeli anların yaşandığı ziyarette Gençlerbirliği Yılmaz'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sunarken; ziyarette futbolculara baklava ikram edildi.
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