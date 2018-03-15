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TED evinde kaybetti...
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TED EVİNDE KAYBETTİ...

TED evinde kaybetti...

Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk eden TED Ankara Kolejliler mücadeleyi 75-89 kaybetti.

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TED ANKARA KOLEJLİLER 75 FENERBAHÇE DOĞUŞ 89

Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk eden TED Ankara Kolejliler mücadeleyi 75-89 kaybetti.

Salon:TED Üni.Prof.Dr.Rüştü Yüce SS

1.Periyot: 16-25

2.Periyot:34-38

3.Periyot:50-64

4.Periyot:75-89

TED Ankara Kolejliler: Ata Turgut 2, Ömer Yasir Küçük 21 , Davut Güven 2 , Arda Eren 6 , Emir Büyükhanlı 5 , Can Yardımcı 4, Tarık Günay 3, Zahid İsaoğlu 5 , Ömer Semih İnce 2, Buğrahan Oğuz 7, Yiğit Baran Sarıkaya 20

Fenerbahçe Doğuş: Ömer Doruk Süder 11 , Barış Yenay 9, Ekrem Sancaklı 5 , Efe Ergi Tırpancı 14, Cengizhan İvedi  2, Ahmet Can Duran 6 , Adem Bayrak 11 , İsmail Karabilen 20, Saadettin Donat 2

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