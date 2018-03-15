TED evinde kaybetti...

TED ANKARA KOLEJLİLER 75 FENERBAHÇE DOĞUŞ 89
Basketbol Gençler Ligi Final Grubu 7. haftasında Fenerbahçe Doğuş'u konuk eden TED Ankara Kolejliler mücadeleyi 75-89 kaybetti.
Salon:TED Üni.Prof.Dr.Rüştü Yüce SS
1.Periyot: 16-25
2.Periyot:34-38
3.Periyot:50-64
4.Periyot:75-89
TED Ankara Kolejliler: Ata Turgut 2, Ömer Yasir Küçük 21 , Davut Güven 2 , Arda Eren 6 , Emir Büyükhanlı 5 , Can Yardımcı 4, Tarık Günay 3, Zahid İsaoğlu 5 , Ömer Semih İnce 2, Buğrahan Oğuz 7, Yiğit Baran Sarıkaya 20
Fenerbahçe Doğuş: Ömer Doruk Süder 11 , Barış Yenay 9, Ekrem Sancaklı 5 , Efe Ergi Tırpancı 14, Cengizhan İvedi 2, Ahmet Can Duran 6 , Adem Bayrak 11 , İsmail Karabilen 20, Saadettin Donat 2
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.