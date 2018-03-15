Ankaragücü'nden PFDK'ya sevkedilme açıklaması

İşte Ankaragücü'nden yapılan o açıklama:

TRAJİKOMİK SEVK

Spor Toto 1. Lig’in 27. Haftasında, deplasmanda oynadığımız İstanbulspor karşılaşmasında; taraftarlarımıza ayrılan tribünde, ‘merdiven boşluklarının boş bırakılmadığı gerekçesi’ ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmiş bulunmaktayız.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynadığımız karşılaşmada taraftarlarımıza 385 kişilik yer ayrılmıştır.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nun toplam seyirci kapasitesi 4529 kişiliktir. Ev sahibi İstanbulspor taraftarları müsabakaya ilgi göstermemiş, tribünlerde oldukça fazla boşluk meydana gelmiştir.

Buna rağmen müsabakayı izlemeye gelen 385 taraftarımız oldukça dar alana maçı izlemeleri için alınmıştır. Taraftarlarımıza ayrılan (bölme tribün) oldukça dar ve küçük olduğu için deyim yerindeyse tribüne alınan taraftarlarımız balık istifi gibi üst üste müsabakayı izlemek zorunda bırakılmıştır. Bu şartlar altında ‘Merdiven boşluğu oluşturmak fizik kurallarına aykırıdır.

Tüm bu şartlar göz önünde bulundurulduğunda ‘merdiven boşluklarını boş bırakmadıkları’ gerekçesi ile Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilmemizi düşündürücü buluyor ve yetkililerden müsabaka görüntülerini izleyerek olayı tekrar gözden geçirmelerini diliyoruz.

Ligin sonlarına doğru yaklaştığımız zamanda, şampiyonluk mücadelesi veren kulübümüzün böyle anlamsız sebeplerden dolayı PFDK’ya sevk edilmesini manidar bulduğumuzu belirtmek istiyoruz. Merdiven boşluklarının boş bırakılabilmesi için stadyumda farklı bir yer açılabilirdi. Bunun sorumluluğu da bizim yetkimizde olmayıp bu olaydan bizim sorumlu tutulmamızı ise trajikomik buluyoruz.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun büyük bir şaşkınlıkla karşıladığımız bu sevki, kulübümüze cezai işlem uygulamadan değerlendireceğini umuyor, takımların gerek taraftar sayıları gerekse verdikleri mücadele göz önünde tutulup, daha hassas değerlendirme yapılmasını, beklediğimizi ifade etmek istiyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.