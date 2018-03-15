Akhisarspor'da Gençlerbirliği hazırlığı

T.M Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 17 Mart Cumartesi günü deplasmanda mücadele edeceği Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını bugün Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda yeşil-siyahlılar, taktik ağırlıklı çalışma yaptı.
İki ekip Süper Lig’de 11 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Gençlerbirliği'nin 4, T.M. Akhisarspor’un ise 2 galibiyeti bulunurken, 5 karşılaşma da beraberlikle tamamlandı. Ligde 25 haftalık periyot sonunda T.M. Akhisarspor 9 galibiyet 6 beraberlikle 33 puan toplayarak, 10. sırada bulunurken, Gençlerbirliği ise 6 galibiyet 8 beraberlikle 26 puanla 14. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Trabzonspor müsabakasında ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalan Serginho, cezalı durumda olduğu için Gençlerbirliği deplasmanı kadrosunda yer alamayacak.
Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 13.30'da oynanacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak.
T.M Akhisarspor'dan bilet fiyatları ile ilgili yapılan açıklamada ise birinci kategori biletlerinin 22 TL , ikinci kategori ve misafir takım tribünleri biletlerinin ise 16 buçuk TL'den satışa çıktığı aktarıldı.
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