Terim'in derbi planı hazır!

Terim ilk iş olarak tarihi bir karara aldı ve ilk kez son taktik idmanını taraftara açmayı kararlaştırdı. Terim bunun için de idmanı Florya’dan Türk Telekom Stadyumu’na aldı. İşte Terim’in derbide zafer için yaptığı plan.

BU KEZ DURSUN ÖZBEK’İN OTELİ SEÇİLMEDİ, 2012’DEKİ OTEL TAKTİĞİNİ YİNE UYGULAYACAK

G.Saray, 2011-12’de Kadıköy’de şampiyonluk kupasını kaldırmadan önce eski başkan Dursun Özbek’in sahibi olduğu Point Hotel’de kampa girmişti. Terim bu kez de kamp yerini değiştirip, Florya’dan Zorlu Center’daki Raffles Otel’e aldı. Takım, Türk Telekom Stadyumu’nda taraftarlarla bulaşacağı son idmandan sonra otele geçip derbi için kampa girecek.Böylece maç günü daha az yolculuk yapılacak ve trafiğe de daha az girilecek. Florya’dan yapılan uğurlamalarda gecikmeler yaşanabiliyordu.

TESİSLER 7/24 SADECE DERBİYE ÇALIŞIYOR

FatihTerim, pazartesi günü tüm takıma izin verirken kendisi yine Florya’daydı. Terim, yeniden göreve geldiğinde masraflarını kendisi karşılayarak, Florya’da tadilatını yaptığı tesisteki konuta geçti. Tecrübeli teknik adam, konsantrasyonunun bozulmaması için yardımcılarıyla birlikte cuma gününe kadar Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki konutta kalacak.Fatih Terim, hafta boyunca oyuncularla hem toplu hem de birebir görüşerek taktiksel ve motivasyon çalışmaları yapacak.

KOCAMAN’IN SERT ORTA SAHASINA KARŞI TEDBİR

TERiM diğer yandan da derbi kadrosunu kafasından şekillendirmeye çalışıyor. Uzun süreli sakatlığını atlattıktan sonra sadece Karabük deplasmanında 30 dakika forma giyen Fernando, Fenerbahçe derbisine Donk’un yerine ilk 11’de başlayacak. Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe’nin orta alandaki fiziksel direncine karşı güçlü kalmak için bu kararı aldı. 3 ay sonra ilk 11’de oynayacak olan Fernando’nun üst düzey maçlardaki tecrübesi de onun seçilmesinde önemli bir etken oldu.

PAROLA: SAKİN KAL GERİLİMDEN UZAK DUR

Galatasaray cephesi, Fenerbahçe derbisi öncesi ortamı gerecek söz ve davranışlarda bulunmayacak. Sarı kırmızılılar, ne tür gelişme olursa olsun, tartışmalara asla girmeyecek

Galatasaray, derbi öncesi gerilimden uzak duracak. Sarı kırmızılı teknik heyet ve yönetim kurulu, son yıllarda derbiler öncesinde rakip kulüpler arasında yaşanan tartışmalara ve söz düellolarına bu kez karşılık vermeyecek. Sarı kırmızılılar, herhangi bir tartışmanın yaşanmaması için ellerinden geleni yapacak.

F.BAHÇE KONUŞSA DA...

Galatasaray cephesi, ne tür bir gelişme olursa olsun Fenerbahçe derbisi ile alakalı sessiz kalacak ve sadece karşılaşmaya konsantre olacak. Sarı lacivertlilerden bazı açıklamalar gelse dahi bu tavır korunacak.Sarı kırmızılılar kendileri de tartışma ya da gerginliğe neden olabilecek söz ve davranışlardan uzak duracak. Kısacası Galatasaray’ın derbi sloganı ‘sakin kal’ olacak. Yarın açıklanacak olan derbinin hakemi konusunda da sarı kırmızılı cephe herhangi bir olumsuz yorumda bulunmayacak.