Ali Koç'tan derbi ve seçim açıklaması



Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'tan önemli bir açıklama geldi. Fenerbahceliyiz.net adresinde yer alan açıklamada Ali Koç hafta sonu oynanacak olan Galatasaray derbisinde futbol takımının yine galip geleceğine inandığını belirtti, seçime katılmak için hayati önem taşıyan aidat konusunda da üyeleri uyardı.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

Sevgili Fenerbahçeliler, Hepimiz için çok önemli bir maçın arefesindeyiz. Biz Fenerbahçeliler için yılın en özel günlerinden biri Kadıköy'deki Galatasaray maçımızdır. Bu maç, puan durumu ve ligin son virajına girerken avantajı elde etmemiz açısından da son derece önemli.

Çubuklu formamızın, Kadıköy'de yıllardır süregelen üstünlüğünü devam ettireceğinden hiçbir şüphem yok. Zira Galatasaray maçlarında hangi futbolcularımızın sahaya çıktığı önemsizleşiyor, Çubuklu Formamız galibiyeti getiriyor.

Burada birkaç cümle de taraftarımız için söylemek istiyorum. Kadıköy'ü doldurarak büyük Fenerbahçe taraftarı, bu maça her zaman bambaşka bakar, tüm camiamız birlik içinde kenetlenerek o güne hazırlanır. Bu maçta da taraftarımızın sonsuz desteği ile Saracoğlu'nun yine 'çıkışı olmayan' bir ruhu bürüneceğinden, tribünlerimizin rakibe bir an olsun geçit vermeyerek galibiyetin baş mimarlarından olacağına eminim. inanıyorum ki Cumartesi akşamı hep beraber alacağımız galibiyet, şampiyonluğumuzun anahtarı olacak, Fenerbahçemiz camiasıyla el ele emin adımlarla zafere yürüyerek. Sizlere çok önemli olduğuna inandığım bir diğer konu ile ilgili de hatırlatma yapmak istiyorum. Haziran ayında gerçekleşecek ve geleceğimize yön verecek kongremiz için geçmiş dönem aidatlarırmzı yatırmamız gereken son tarih 26 Mart'a kadar olup, 2018 aidatları için ise son tarih 31 Mart'tır.

Başkan adaylığını açıklamış bir üyenin olarak tüm Fenerbahçe kongre üyelerinden ricam, milyonlarca Fenerbahçe taraftarın] temsil ettiğimizin bilinci ile bu önemli sorumluluğu yerine getirelim, aidatlarımızı mutlaka yatıralım. Aidat borçlarımızı ödediğinize dair dekontunuzu mutlaka edinmenizi, dekontunuz olması halinde dahi bugün itibariyle Kulübümüzün sicil kurulundan ve/veya aidat.fenerbahce.org adresinden borç durumunuzu bir kez daha teyit etmenizi önemle rica ederiz. Oyumuz kime olursa olsun, Kulübümüzün geleceğ'inde gururla "bu çorbada benim de tuzum var" diyebilmek için Haziran ayında demokratik hakkımız. kullanıp oyumuzu verelim. Unutmayalım ki vereceğimiz 1 oy, milyonların sesi olacak! Hepimizin amacı tek; "Fenerbahçemizi hak ettiği yerlere getirebilmek." Kalpler beraber!