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Fikret Orman'dan Talisca müjdesi!
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FİKRET ORMAN'DAN TALİSCA MÜJDESİ!

Fikret Orman'dan Talisca müjdesi!

Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlayacak olan beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, yönetim kurulu toplantısının çıkışında açıklamalarda bulundu.

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"Talisca'nın bonservisini alırız"

Orman, Beinsport Haber'e yaptığı açıklamada "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.

Fikret Orman'ın yaptığı kısa açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Tolgay için teklif yok"

İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.

"Derbi bizi ilgilendirmiyor"

Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız. 

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