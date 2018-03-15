Fikret Orman'dan Talisca müjdesi!

"Talisca'nın bonservisini alırız"

Orman, Beinsport Haber'e yaptığı açıklamada "Talisca Beşiktaş'ta kalmak isterse biz de onun bonservisini alırız" dedi.

Fikret Orman'ın yaptığı kısa açıklamadan öne çıkanlar şu şekilde:

"Tolgay için teklif yok"

İyi oyunculara sahibiz. Gençleştirme hamleleri yapmamız lazım. Tolgay için ne gelen teklif var, ne de öyle bir düşüncemiz var.

"Derbi bizi ilgilendirmiyor"

Kader maçı demek doğru değil. Bizim rakibimiz Başakşehir. Derbi bizi ilgilendirmiyor. Bu maçlar konusunda konuşmak doğru olmaz. Umarım iyi sonuçlar alırız.