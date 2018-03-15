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Bursa BB, Fransa'ya avantajlı gidiyor
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BURSA BB, FRANSA'YA AVANTAJLI GİDİYOR

Bursa BB, Fransa'ya avantajlı gidiyor

 Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında Fransa'nın Nantes takımını 3-0 mağlup etti. 

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Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk seti 25-19 kazandı. 

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Fatma Yıldırım ve Dimitrova ile oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 25-23 önde tamamladı.

Üçüncü sete Fransa temsilcisi iyi başlasa da taraftarının desteğini arkasına alan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı. 

Maçın rövanşı 21 Mart'ta Fransa'da oynanacak. 

Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nantes: 0

Salon: Cengiz Göllü 

Hakemler: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Zdravko Zdraveski (Makedonya) 

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları) 

Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Takagui, Vandesteene, Kauffeldt, Carter (Gauthier, Ungerer, Handley, Vilponen)

Setler: 25-19, 25-23, 25-18 

Süre: (83 dakika) 26, 29, 28 

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