Bursa BB, Fransa'ya avantajlı gidiyor

Maça iyi başlayan Bursa temsilcisi ilk seti 25-19 kazandı.
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Fatma Yıldırım ve Dimitrova ile oyunun üstünlüğünü elinde bulunduran Bursa Büyükşehir Belediyespor, seti 25-23 önde tamamladı.
Üçüncü sete Fransa temsilcisi iyi başlasa da taraftarının desteğini arkasına alan Bursa Büyükşehir Belediyespor seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı.
Maçın rövanşı 21 Mart'ta Fransa'da oynanacak.
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası
Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3 - Nantes: 0
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Jantcho Stankov (Bulgaristan), Zdravko Zdraveski (Makedonya)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Ergül Avcı, Leys, Fatma Yıldırım, Belien, Nilay Karaağaç, Dimitrova (Aylin Sarıoğlu, Bytsenko, Merve İkbal Albayrak, Cansu Aydınoğulları)
Nantes: Ndoye, Pihlajamaki, Takagui, Vandesteene, Kauffeldt, Carter (Gauthier, Ungerer, Handley, Vilponen)
Setler: 25-19, 25-23, 25-18
Süre: (83 dakika) 26, 29, 28
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