Fenerbahçe çeyrek finalde veda etti!

Novomatic Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17'lik skorla önde geçen taraf sarı-lacivertliler oldu. İkinci periyotta skor üstünlüğünü ele alan ev sahibi takım, devre arasına 33-31 önde gitti.
İkinci yarıda etkili bir basketbol ortaya koyarak farkı açan Sopron Basket, üçüncü çeyreğini 52-43 üstün geçtiği mücadeleden 67-46 galip ayrıldı ve seriyi 2-1 kazanarak adını Dörtlü Final'e yazdırdı.
Sopron Basket, Yakın Doğu Üniversitesi, Dinamo Kursk ve UMMC Ekaterinburg'dan sonra Dörtlü Final'e kalan son takım oldu.
Geride kalan 6 sezonda Dörtlü Final oynayan Fenerbahçe ise bu kez son 4 takım arasına kalamadı.
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