Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Isınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam etti.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan 3 takımlı çift kale turnuvası ile son buldu. Neşeli anlara sahne olan turnuvanın galibi Turuncu takım oldu.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan ve Jailton katılmazken; Palitsevich takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.