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Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE NEŞELİ ANTRENMAN

Gençlerbirliği'nde neşeli antrenman

Teleset Mobilya Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdüren Gençlerbirliği , bugün yaptığı antrenmanla çalışmalarına devam etti.

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Isınma koşusu ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman daha sonra dar alanda top kapma oyunu ile devam etti.

Yaklaşık doksan dakika süren antrenman son bölümde yapılan 3 takımlı çift kale turnuvası ile son buldu. Neşeli anlara sahne olan turnuvanın galibi Turuncu takım oldu.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Ahmet İlhan ve Jailton katılmazken; Palitsevich takımdan ayrı olarak fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

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