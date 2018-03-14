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ManU'da Talisca sesleri
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MANU'DA TALİSCA SESLERİ

ManU'da Talisca sesleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın, yaz transfer sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Talisca'yı kadrosuna dahil etmek istediği iddia edildi.

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Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'nun Talisca transferi konusunda ısrarcı olduğu ve İngiltere temsilcisinin bu yaz Benfica'ya 40 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Haberde, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon avro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen bu transfer için gereken ekonomik kaynağı sağlamasının çok zor olduğu ifade edildi.

Söz konusu transferin gerçekleşmesi amacıyla dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'in devreye girdiği, Manchester United ile Benfica'nın prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Beşiktaş'ta kiralık olarak ikinci yılını yaşayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 16 gol attı.

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