ManU'da Talisca sesleri

Portekiz basınından A Bola'da yer alan haberde, Manchester United'ı çalıştıran Jose Mourinho'nun Talisca transferi konusunda ısrarcı olduğu ve İngiltere temsilcisinin bu yaz Benfica'ya 40 milyon avro bonservis bedeli ödemeyi kabul ettiği belirtildi.
Haberde, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Benfica'ya 21 milyon avro ödeyerek Talisca'nın bonservisini alma opsiyonuna sahip olmasına rağmen bu transfer için gereken ekonomik kaynağı sağlamasının çok zor olduğu ifade edildi.
Söz konusu transferin gerçekleşmesi amacıyla dünyaca ünlü Portekizli menajer Jorge Mendes'in devreye girdiği, Manchester United ile Benfica'nın prensipte anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Beşiktaş'ta kiralık olarak ikinci yılını yaşayan Brezilyalı futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 16 gol attı.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.