Bornova Beckerspor ligden çıkarıldı

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, bu sezon 3 Şubat'ta OGM Ormanspor, 3 Mart'ta da Adana ASKİ ile yapacağı maçlara mazeretsiz çıkmayan İzmir temsilcisinin yönetim kurulu kararıyla ligden ihraç edildiği kaydedildi.

Federasyonun, Disiplin Talimatı'nın 28. maddesine göre hükmen mağlubiyetine karar verdiği Bornova Beckerspor'u, Basketbol Müsabaka Talimatı'nın 23/2 hükmüne göre ligden çıkardığı bildirildi.

Süper Lig'de bu sezon ilk kez mücadele eden İzmir ekibinin galibiyeti bulunmuyordu.