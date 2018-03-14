Mustafa Cengiz'den UEFA açıklaması

Gayrettepe'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen mart ayı olağan divan kurulu toplantısının başlangıcında söz alan Mustafa Cengiz, UEFA ile yapılan finansal fair play görüşmeleri ve mali konular hakkında bilgi vermek istediğini dile getirdi.

Yakın zamanda İsviçre'ye giderek UEFA yetkilileri ile bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Cengiz, "Galatasaray'ın UEFA'dan ceza alacağına ihtimal vermiyorum." dedi.

Önce UEFA yönetiminden yetkililerle, ardından da UEFA Finansal Fair Play Komitesi yetkilileriyle görüştüklerini vurgulayan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, şunları söyledi:

"UEFA Finansal Fair Play Komitesi, Avrupa'nın önde gelen 6 hukuk ve devlet adamından oluşuyor. Çok ciddi bir kurul. Biz 2 saat 45 dakika nefes almadan, tuvalete gitmeden sunum yaptık. Sonunda bize çok sert sorular geldi. 'Siz bu vaatleri daha önce de verdiniz. Şimdi karşımıza geldiniz, maksimum 30 milyon avro olması gereken zarar 100 milyon avroyu aştı.' dediler. Biz ise bu konuda söyleyecek bir şeyimizin olmadığını, kendilerine 3 yıllık yeni bir projeksiyon sunabileceğimizi aktardık. En kötü duruma, normal duruma ve en iyi duruma göre 3 projeksiyon anlattık. Hepsi için de olası sonuçlara göre, hayal taşımayan projeler sunduk. Sanırım bu komitenin tarihinde böyle bir sunum olmadı. Kendileri özel olarak bunu bize ifade etti."

Türkiye'deki rakiplerinin kendileri için değerli olduğunu ancak kendilerinin en değerli olduğunu ifade eden başkan Cengiz, "Biz, bu bütünün en değerli parçasıyız. UEFA yetkililerine, Türk futbolunu gözardı etmemelerini söyledik. Ülkemizde 33 yeni stat, 405 yeni salon inşa edildi. Önümüzdeki yıllarda ülke olarak sporda Avrupa'nın zirvesine çıkacağız. Galatasaray da hepsinin tepesinde olsun istiyoruz. Umarım UEFA bize 3 yıl daha fırsat tanıyacaktır." diye konuştu.

- "Derbi biletlerine yoğun ilgi var"

Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de bu hafta Fenerbahçe ile derbi maçta karşılaşacaklarını dile getirerek, kendilerine tahsis edilen biletlere büyük talep olduğunu aktardı.

Taraftarların Galatasaray'a önemli bir güveni olduğunu belirten Cengiz, "Derbi biletlerine yoğun ilgi var. Bu güveni şöyle anlatayım, bize Fenerbahçe derbisi için 2 bin 100 bilet tahsis edildi ve yoğun bir baskıyla karşılaştık. Bu biletlere 10 bine yakın talep var. Bu müthiş bir şey." şeklinde konuştu.

- "Yaklaşık 170 milyon lira ödeme yaptık"

Başkan Cengiz, göreve gelmelerinin ardından 170 milyon lira ödemede bulunduklarını söyledi.

Görevi 24 Ocak'ta devraldıklarını kaydeden Cengiz, "Bugüne kadar biz yaklaşık 170 milyon lira ödeme yaptık. Bu ödemenin önemli bir bölümü, 23 milyon lirası faktoring firmalarına oldu. Yolda gelirken ilgili arkadaşa sordum, 11 faktoring firmasına borçlu olduğumuz söylendi. Ödenmesi gereken toplam tutar 76 milyon liraydı. 23 milyon ödedik, 53 milyon lira da ödeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

- "Sermaye artışı talebimiz onaylandı"

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK), Galatasaray Sportif AŞ için yaptıkları ikinci sermaye artışını da kabul ettiğini ve bunun kendilerine önemli gelir getireceğini belirtti.

Dursun Özbek yönetimi tarafından başlatılan ikinci sermaye artışı çalışmalarının nihayetlendirildiğini ifade eden Cengiz, "Biz bu konuda kilitlenen konuları çözdük, 250 sayfa üzeri izahname verdik, imzalar verdik, sunumlar yaptık, neredeyse zamanımızın 3'te birini SPK için harcadık. Sağ olsun devletimizin en titiz, en ciddi organlarından olan SPK da sermaye artışı başvurumuzu kabul etti. Kulübümüzün 145 milyon lira karşılama riski sıfırlandı. Küçük yatırımcıyı da mağdur etmeden artış kabul edildi. Kulübümüze ciddi bir para girdisi olacak. Borsada 50 milyon liralık hisse alımı yapıldı yatırımcılarca. Müthiş bir şey. Bu, Galatasaray'a olan güveni gösterir." değerlendirmesinde bulundu.