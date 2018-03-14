"Kimse bulanık suda balık avlamaya çalışmasın"

Taraftara teşekkür eden Ankaragücü yönetimi, özellikle sosyal medya üzerinden yapılan eleştirileri bulanık suda balık avlamaya benzetti.

İşte o açıklama...

Spor Toto 1.Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaştığımız İstanbulspor müsabakasından 1-2’lik skorla galip ayrılarak zirveye giden yolda önemli bir engeli daha geride bıraktık. Elde edilen galibiyeti haftanın ilk iş günü olmasına rağmen deplasmana gelerek takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlarımıza armağan ediyor, galibiyette emeği geçen teknik heyet ve futbolcularımıza teşekkür ediyoruz.

Kulübümüzün içinde bulunduğu durumu ve geldiğimiz noktayı tüm camiamız ve kamuoyu biliyor. Göreve geldiğimiz günden bugüne yaşanan gelişmeleri kulübümüze ait internet sitesi ve resmi sosyal medya hesaplarından duyurduk, zaman zaman da yaptığımız basın açıklamaları ve basın toplantıları ile yapılan çalışmaları tüm kamuoyu ile paylaştık.

MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, Ankaragücü’müzü en iyi şekilde temsil etmek ve sorunlarından arındırıp düzlüğe çıkartabilmek için büyük fedakarlıklar yaptık, halen de yapmaya devam ediyoruz.

Defalarca gündeme getirip kamuoyu ile paylaştığımız bir gerçeği tekrar hatırlatmakta yarar görüyoruz; Kulübümüz geçmişte yaşanan yönetim zafiyetleri yüzünden zor günler geçirmiş, kapısına kilit vurulma noktasına getirilmişti. Yönetim Kurulunda görev alan arkadaşlarımızla birlikte olası yaşayacağımız her türlü olumsuzluğa göğüs gererek taşın altına elimizi değil deyim yerindeyse gövdemizi koyduk.

Çok şükür yaptığımız fedakarlıklar, olağanüstü çabalarımız ve samimi gayretlerimiz sayesinde bir çok zorluğun üstesinden gelerek kapanır, yok olur, kayyum atanır denen kulübümüzü hak ettiği yarınlara kavuşturma adına çok önemli mesafeler kat ettik.

Hiçbir geliri olmayan, tüm gelirleri hacizli olan, FİFA, UEFA, TFF, futbol ailesi, personeli ve tedarikçi firmalar gibi birçok yere borcu olan kulübü yaşatmak, yaşatırken borç ödemek, borç öderken de oluşturulan güçlü kadroyla TFF 2. Lig’de şampiyon olmak, şampiyon olduktan sonra da yine Spor Toto 1. Lig’de zirveye oynamak hiçte kolay olmasa gerek.

Hiçbir olumsuzluk karşısında ümitsizliğe kapılmadık, yorulmadık, yılmadık, yıkılmadık, bir gün bile kulübümüzün içinde bulunduğu durumdan ötürü pişmanlık duymadık.

Hiçbir zaman biz yaptık demedik, birlikte başardık dedik. Başarırken de dönem dönem Ankaralı iş adamlarından, Büyükşehir Belediyemizden, İlçe Belediyelerimizden ve esnaflarımızdan destek istedik. Yaptığımız destek çağrıları kısmen de olsa karşılık buldu. Destek olan herkese ayrı ayrı bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Son günlerde özellikle sosyal medyada Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz aleyhine karalama kampanyaları başlatıldığını üzülerek takip ediyoruz. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı ve Yönetim Kurulu işinden, evinden ve zamanından fedakarlık ederek sorunların çözümü adına (siyasi partilere, Bakanlıklara, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticilerine, STK ve iş adamlarına) belirli sürelerde ziyaretler yapmaktadır. Yapılan ziyaretleri farklı yerlere çekerek özellikle sosyal medya aracılığı ile algı oluşturmaya çalışanları kınıyor onları kamu vicdanı ile baş başa bırakıyoruz.

Kimse boşuna bulanık suda balık avlamaya çalışmasın, MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanını ve Yönetim Kurulunu ne dilencilikle ne de şahsi çıkarları için çalışmakla itham etmesin! Kulüp Başkanımız da Yönetim Kurulumuz da Kulüp menfaatleri dışında hiçbir şey düşünmemektedirler! Gaziantepspor müsabakasında taraftarlarımızın göstermiş olduğu duyarlılık ve maç esnasında “sizleri en iyi bizler anlarız” şeklindeki tezahüratları tüm spor kamuoyunu duygulandırmış ve ülke genelinde takdir görmüştür.

‘Marifet iltifata tabiidir’ sözündeki gibi yapılan çalışmaların takdir edilmesi dışında hiçbir şey beklememekteyiz. Yukarıda da belirttiğimiz gibi sosyal medya üzerinden algı oluşturmaya çalışanların dikkate alınmamasını önemle rica ediyoruz. Gaziantepspor’un düştüğü durumu anlayanlar gibi anlamayanların da empati yapmasını, nereden nereye geldiğimizi bir kez daha düşünmelerini bekliyoruz. Bu sayede az da olsa yapılan çalışmaların takdir göreceğini ümit ediyoruz.

Başkanımız ve Yönetim Kurulumuz üzerine düşenin en iyisini yapmaya çalışmakta ve yapmaktadır. MKE Ankaragücü Spor Kulübü Yönetim Kurulunun bilgi kirliliğine yol açan dedikodularla kulüp yönetmeyeceğinin bilinmesini önemle belirtiyoruz.

Teknik heyet ve futbolcularımıza her zaman olduğu gibi güveniyor, hafta sonu evimizde oynayacağımız Eskişehirspor müsabakasında coşkuyu birlikte yaşamak ve zirveye giden yolda tarihe tanıklık etmek üzere tüm taraftarlarımızı bu maçımıza davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.