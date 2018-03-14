Sofuoğlu'ndan itiraf!

Sofuoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yetenek olarak kendisinden daha üstün olduğunu açıkladı.

Dünya Supersport Şampiyonası'nda Avustralya'nın ev sahipliğinde düzenlenen sezonun ilk yarışında geçirdiği kaza ile ilgili bilgiler veren milli motosikletçi, 2018 sezonunun kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Bu sezon bittiğinde planlarımıza göre yarış kariyerimizi tamamlayacağız ve 20. yılımızda bu sporda son noktayı koyup, gelecek nesillerdeki çocuklara destek olacağız." dedi.

Sezonun istediği gibi başlamadığını vurgulayan Red Bull sporcusu Kenan, "Avustralya'daki ilk yarışta sıralama turlarındaki son hazırlıkta pistin en hızlı virajında 160 kilometre süratle giderken arka lastiğim patladı. Bu şekilde bir kaza yaptık. Özellikle sağ kolumda ve sol kalçamda büyük bir yaralanma oldu. 2017 sezonunda Fransa'da sakatlandığım noktada deri kaybı gibi bir yaralanma yaşadım. Daha önceki yıllarda olduğu gibi yine pes etmedim ve 'Yarışacağım.' dedim. Doktorların onayını aldık ve anlık bir tedavi yapıldı. Çok fazla darbe aldığım ve kaslarımda hasar olduğu için istediğimiz gibi bir yarış olmadı. Yarışı 13. sırada bitirdik." diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu, 13 yarışlık bir şampiyonadan bahsettiklerinin altını çizerek, "Önce iyileşmemiz gerekiyor. Ayağımdaki yaralanma derindi. Deri nakli gereken bir yaralanmaydı. Türkiye'ye geldiğimde doktorların kontrolü sonrasında böyle bir nakle ihtiyaç olmadığı ve kendi kendine iyileşeceği söylendi. İyileştiğini söyleyemem, sürekli kanama oluyor. Bu hafta doktorlarla net bir karar vermek istiyoruz. Çünkü yeni bir kazada aynı yerden hasar alırsam, enfeksiyon kapma ihtimali yüksek. Bu nedenle sakatlıktan dolayı sezona şanslı başlamadım. Her zaman mücadeleyi tercih ettim ama nasipte ne varsa o olur. Hayırlısıyla iyileşirim, çünkü Tayland yarışına sadece 10 gün kaldı. O yarışa hazır olup olmayacağım da henüz belli değil." değerlendirmesinde bulundu.

- "Toprak yetenek olarak benden daha üstün"

Kenan Sofuoğlu, milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ile ilgili de görüşlerini açıklarken, "Onlar bizden daha şanslı." dedi.

Kendisinden önce motor sporlarında başarı elde etmiş veya kendilerine yol gösterecek birilerinin olmadığını aktaran Kenan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşimiz gerçekten zordu. Avrupa'ya gitmemiz gerekiyordu. Televizyondan, dergilerden gördüğümüz kadarıyla onlar da motosikleti yatırıyordu, biz de yatırıyorduk. Bizim de dizlerimiz değiyor, onların da değiyordu. Onlar ne kadar hızlı, ne imkanlarla yarışıyor hiçbir bilgimiz yoktu. Bunları bilmeden yola çıktık. Allah da işimizi rast getirdi ve belli bir noktaya ulaştık. Çok zorlanarak ve çok zaman kaybederek bu noktaya geldik. Yıllarımız heba oldu diyebilirim. Toprak ile alakalı böyle bir sorun yok. Onun önünde bu yolu açmış bir ağabeyi var. Allah bize otobanları yapmayı nasip etti, onlar da bu yollarda hızlı bir şekilde ilerleyecektir. Onlar bizden şanslı. Sadece Toprak demeyelim, Öncü kardeşler de var, çok yetenekliler. Birebir yaptığımız antrenmanlardan anladığım, Toprak yetenek olarak benden daha üstün. Motosikleti benden daha iyi kullanabildiğini düşünüyorum."

Toprak Razgatlıoğlu'nun kariyerinde ilk kez Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarıştığını anımsatan Kenan Sofuoğlu, "İnşallah ona tecrübemizi aktardığımız zaman, inanıyorum ki bizden daha iyi yerlere gelecek kapasitesi var. Sağlam ve dikkatli adımlar atıp, kariyerini çok güzel hazırlayıp, dünya şampiyonalarında iyi hale getirme çabamız var. Tabii ki çok zorlu bir sezon onu bekliyor. Daha önce Avrupa şampiyonlukları ve başarıları var ama dünya şampiyonaları çok farklı. Çok deneyimli isimlerin yarıştığı bir yerden bahsediyoruz. Bir başlangıç yaptı, ilk yarışında 10. bitirdi. Biz hedef olarak zaten ilk 10'u koymuştuk. Önünde en azından 15 yıllık bir kariyeri var. İnanıyorum ki defalarca kez dünya şampiyonlukları alıp, ülkeyi bizden de iyi temsil edecektir." ifadelerini kullandı.

Kenan Sofuoğlu, branşlarında yaşadıkları en büyük sıkıntının birkaç marka dışında gerçek anlamda destek alamamaları olduğunu söyledi.

Markaların kendilerine destek vermemesini, olmayan bir branşı oluşturmaya çalışmaları olarak açıklayan Kenan, "Şanslı olduğumuz nokta, Gençlik ve Spor Bakanlığımız yani devletimiz arkamızda duruyor ve sporculara imkan sağlıyor. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının verdiği imkanlarla birkaç Kenan, birkaç Toprak gibi sporcuya destek olunabilir. Daha fazla sporcuya destek olunması için diğer kurumların da devreye girmesi lazım." diye konuştu.

Son günlerde motosiklet sektöründe herkesin üzüldüğü yeni bir vergilendirmenin çıktığını kaydeden Kenan, "Bu anlamda ufak motosikletlerde bir sıkıntı yaşanıyor. Tabii ki lüks motosikletleri ayırmak gerekiyor. Küçük motosikletlerden yani 25 cc altındakilerden vergilendirmenin biraz ele alınması ve insanların daha çok kullanabilmesini yaygınlaştırmamız gerekiyor. Hem trafik hem de ekonomi anlamında ülkeye faydası olacaktır. Yetişecek gençlerin geleceğiyle alakalı da her türlü faydasını göreceğiz. İnşallah bunlarla alakalı öncülük yapmak istiyorum ama aktif kariyerim devam ettiği için çok da fazla her şeye faydalı olma şansım yok. İlerleyen yıllarda bu konularda biraz daha hassas davranmaya ve öncülük yapmaya çalışacağım."