Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 10 maçını da galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

- Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

- Son 10 lig derbisi

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 10 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip) 2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1 Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 Süper Lig Beşiktaş 0-1 2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2 Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2 Süper Lig Beşiktaş 0-1 Süper Lig Fenerbahçe 0-1 2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0 2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

- Deplasman karnesi

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 6 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda üçer maç oynadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakipleri karşısından da ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle ayrıldı.