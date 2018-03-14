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Galatasaray derbi galibiyetine hasret
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GALATASARAY DERBİ GALİBİYETİNE HASRET

Galatasaray derbi galibiyetine hasret

Spor Toto Süper Lig'de 17 Mart Cumartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, son dönemde derbi kazanamıyor.

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Ligde liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı takım, önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye karşı bu kulvarda oynadığı son 10 maçını da galip tamamlayamayarak, kötü bir seriye imza attı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmalardan 6 yenilgi ve 4 beraberlikle ayrıldı.

- Ligde son galibiyet Beşiktaş'a karşı

Galatasaray, Süper Lig'de son derbi galibiyetini, 2014-2015 sezonunun 33. haftasında Beşiktaş'a karşı elde etti.

Rakibini, 24 Mayıs 2015'te Türk Telekom Stadı'nda 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, sonrasında ligde çıktığı hiçbir derbiyi kazanamadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Beşiktaş ile oynadığı 5 maçın dördünü kaybetti, birinde berabere kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 5 maçta ise iki mağlubiyet ve üç beraberlik yaşadı.

Rakipleriyle oynadığı bu 10 derbide sadece 4 gol atabilen Galatasaray, kalesinde ise 13 gole engel olamadı.

Galatasaray ayrıca, bu dönemde Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı finali 1-0 kazanırken, TFF Süper Kupa'da Beşiktaş ile yaptığı, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 biten maçtan ise seri penaltı atışları sonucunda galip ayrıldı.

- Son 10 lig derbisi

Galatasaray'ın ligde oynadığı son 10 derbinin skorları şöyle:

Sezon Organizasyon Rakip Sonuç (GS-Rakip)
2015-2016 Süper Lig Fenerbahçe (D) 1-1
  Süper Lig Beşiktaş (D) 1-2
  Süper Lig Fenerbahçe 0-0
  Süper Lig Beşiktaş 0-1
2016-2017 Süper Lig Beşiktaş (D) 2-2
  Süper Lig Fenerbahçe (D) 0-2
  Süper Lig Beşiktaş 0-1
  Süper Lig Fenerbahçe 0-1 
2017-2018 Süper Lig Fenerbahçe 0-0
2017-2018 Süper Lig Beşiktaş (D) 0-3

 

- Deplasman karnesi

Galatasaray, rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı son 6 lig derbisinde galibiyet elde edemedi.

Sarı-kırmızılı takım, dış sahadaki son derbi galibiyetini 2014-2015 sezonunun 16. haftasında, 4 Ocak 2015'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Beşiktaş ile oynanan maçta 2-0'lık skorla elde etti.

Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ve Beşiktaş ile deplasmanda üçer maç oynadı. Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda rakipleri karşısından da ikişer mağlubiyet ve birer beraberlikle ayrıldı.

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