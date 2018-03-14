Kocaman ve Terim 5 yıl sonra karşı karşıya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile Galatasaray'ın çalıştırıcısı Fatih Terim, 9'u Süper Lig'de, 1'i TFF Süper Kupa'da olmak üzere 10 maçta karşı karşıya geldi.
İki teknik adamın yönettiği takımlar arasındaki son maç 12 Mayıs 2013'te yapıldı. Kadıköy'deki maçta Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, o sezon şampiyonluğa ulaşan Terim yönetimindeki Galatasaray'ı 2-1 yemişti.
O tarihten sonra iki teknik adam yeşil sahada hiç karşı karşıya gelmedi. Tecrübeli teknik adamların rekabeti, yaklaşık 5 yıl sonra yine Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle devam edecek.
Terim'in üstünlüğü var
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, Aykut Kocaman'a karşı galibiyet sayılarında üstünlüğü bulunuyor.
İki teknik adamın rekabetinde Terim Galatasaray'ın başında yer alırken Kocaman, İstanbulspor ve Fenerbahçe'yi çalıştırdı.
Bu maçlarda Fatih Terim'in takımı, Kocaman'ın ekiplerine karşı 5 galibiyet aldı. Kocaman'ın çalıştırdığı İstanbulspor ile Fenerbahçe ise bu dönemde Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 3 galibiyet elde etti. İki teknik adamın rekabetinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Bu karşılaşmalarda Kocaman'ın takımları 14 gol attı, Terim'in öğrencileri ise 17 gol kaydetti.
Fenerbahçe'yle 2 galibiyet
Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında, Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a karşı 2 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Terim ise bu derbilerde 3 kez takımının sahadan galibiyetle ayrılmasını sağladı. İki teknik adamın derbilerinde 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Ülker Stadı'nda oynanan maçlarda Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, Terim idaresindeki Galatasaray'a karşı 1 galibiyet alırken 2 karşılaşma da beraberlikle sonuçlandı.
Kocaman-Terim rekabeti
İki teknik adamın rekabetinde bugüne kadar oynanan maçlar şöyle:
|Tarih
|Kulvar
|Kocaman'ın takımı
|Terim'in takımı
|Skor
|27 Eylül 2002
|Süper Lig
|İstanbulspor
|Galatasaray
|0-2
|15 Mart 2003
|Süper Lig
|İstanbulspor
|Galatasaray
|1-2
|6 Aralık 2003
|Süper Lig
|İstanbulspor
|Galatasaray
|3-1
|7 Aralık 2011
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1-3
|17 Mart 2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2-2
|22 Nisan 2012
|Süper Final Grubu
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2-1
|12 Mayıs 2012
|Süper Final Grubu
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|0-0
|12 Ağustos 2012
|TFF Süper Kupa
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2-3
|16 Aralık 2012
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|1-2
|12 Mayıs 2013
|Süper Lig
|Fenerbahçe
|Galatasaray
|2-1
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