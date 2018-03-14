Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yüksek divan kurulu üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, 'Kolay Mı Fenerbahçeli Olmak' eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, Halit Deringör'ün Fenerbahçe ve Türk futbolu için büyük bir değer olduğu belirtilerek, "Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk futbol ailesine baş sağlığı dileriz." denildi.
Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.