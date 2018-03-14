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Fenerbahçe'nin acı günü
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FENERBAHÇE'NİN ACI GÜNÜ

Fenerbahçe'nin acı günü

Fenerbahçe'nin eski milli futbolcusu ve teknik direktörü Halit Deringör 95 yaşında hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yüksek divan kurulu üyesi, eski milli futbolcumuz ve teknik direktörümüz, 'Kolay Mı Fenerbahçeli Olmak' eserinin yazarı, camiamızın önemli değerlerinden biri olan Halit Deringör'ü kaybettiğimiz haberini derin bir üzüntüyle öğrendik." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Halit Deringör'ün Fenerbahçe ve Türk futbolu için büyük bir değer olduğu belirtilerek, "Merhum Halit Deringör'e Allah'tan rahmet, başta Deringör ailesi olmak üzere merhumun tüm sevenleri, camiamıza ve Türk futbol ailesine baş sağlığı dileriz." denildi.

Halit Deringör'ün cenaze töreni ile ilgili detayların daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

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